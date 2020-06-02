Экономика

СолидарностьСолидарностьДолги россиян по кредитам вырастут к осени

В результате покупательская способность населения снизилась, а доля проблемных кредитов и просроченных платежей выросла. К осени эта тенденция будет прослеживаться более отчетливо, так как подойдут к концу кредитные каникулы россиян.
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с чего всё началось

Осенью у россиян станет больше проблемных кредитов

С другой стороны, в ситуации неопределенности и падения доходов потребители сами менее активно берут кредиты, опасаясь влезать в новые долги. По мере ухудшения платежеспособности населения доля проблемных кредитов и просроченных платежей будет расти.
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Российская газетавчера в 23:00
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Московский Комсомолец 05:26
Экономика

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Установлены правила для посещения матчей РПЛ

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Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
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В Кремле оценили влияние коронавируса на голосование по Конституции

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Хотя признал, что новые правила создадут значительные проблемы при работе, потому что съемки планируются масштабные, во многих локациях и с привлечением большой команды.
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