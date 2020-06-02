С другой стороны, в ситуации неопределенности и падения доходов потребители сами менее активно берут кредиты, опасаясь влезать в новые долги. По мере ухудшения платежеспособности населения доля проблемных кредитов и просроченных платежей будет расти.

с чего всё началось

В результате покупательская способность населения снизилась, а доля проблемных кредитов и просроченных платежей выросла. К осени эта тенденция будет прослеживаться более отчетливо, так как подойдут к концу кредитные каникулы россиян.

Долги россиян по кредитам вырастут к осени

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