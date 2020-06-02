Экономика
СолидарностьДолги россиян по кредитам вырастут к осени
В результате покупательская способность населения снизилась, а доля проблемных кредитов и просроченных платежей выросла. К осени эта тенденция будет прослеживаться более отчетливо, так как подойдут к концу кредитные каникулы россиян.
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с чего всё началось
С другой стороны, в ситуации неопределенности и падения доходов потребители сами менее активно берут кредиты, опасаясь влезать в новые долги. По мере ухудшения платежеспособности населения доля проблемных кредитов и просроченных платежей будет расти.Российская газетавчера в 23:00
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Общество
Кинотеатры и музеи в России откроются в середине июля
Кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля, театры и концертные залы откроются осенью.
ТАСС 06:40
Общество
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Министерство обороны России для проверки безопасности и эффективности вакцины от коронавируса отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
Известия 05:14
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Политика
Правительство подготовило план восстановления экономики России
Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны.
REGNUM вчера в 04:26
Общество
Правительство предлагает строить дома без мусоропроводов
«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод»,— заявила госпожа Абрамченко.
Коммерсантъ 06:04
Политика
Захарова раскритиковала расширенное заседание G7 без участия Китая
Идея президента США Дональда Трампа о проведении саммита G-7 в расширенном формате с Россией и другими странами идёт в правильном направлении, но без участия Китая она не обеспечит всеобщего представительства.
Ореанда-Новости 06:42
Политика
На Украине анонсировали переговоры глав МИД стран нормандского формата
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшее время состоятся переговоры глав МИД стран нормандского формата.
RT на русском 07:17
Общество
«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России
Падение уровня жизни привело к росту количества потенциальных участников протеста.
Infox.ru вчера в 06:02
Происшествия
Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры
В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
Lenta.ru 06:22
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в России в мае упали на 42%
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей LADA по итогам мая, второго месяца работы в условиях эпидемиологических ограничений, составили 16 663 единицы.
Автоновости дня 05:10
Кино
Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки
Российская газета 04:58
Общество
Власти Ростовской области рассказали о возможном смягчении ограничений
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, как будет смягчаться режим самоизоляции в регионе в ближайшее время.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:12
Происшествия
Журналисты заявили в СК после задержания на Петровке, 38
Как сообщила "Апология протеста", журналисты соблюдали дистанцию, носили маски и перчатки, а также имели при себе пресс-карты, но все равно были задержаны.
Московский Комсомолец 05:26
Экономика
В июне цены на аренду жилья могут повыситься
По их данным, в мае цены на съем однокомнатной квартиры снизились в среднем по стране (учитывались данные по 70 крупным городам) на 1,2%. Двухкомнатное жилье подешевело на 1,4%, трехкомнатное - на 1,7%. "В мае цены снижались уже гораздо более медленными темпами, чем в апреле", - отмечают специалисты портала.
Российская газета вчера в 04:01
Энергетика
В Белоруссии назвали объём закупок российской нефти в июне
Минск, 2 июня 2020, 13:55 — REGNUM Белоруссия в июне планирует поставить на свои нефтеперерабатывающие заводы 1,1 млн тонн российской нефти.
REGNUM 06:55
Происшествия
В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением
Поводом для расследования стала истощенная семилетняя девочка, найденная в частном доме без еды и с обмороженными конечностями.
Российская газета 04:50
Футбол
Установлены правила для посещения матчей РПЛ
Министр спорта Олег Матыцин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о правилах, установленных для посещения матчей Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.
Lenta.ru 07:09
Общество
Робот «Алиса» научился рисовать картины по просьбе пользователя
Голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» научился рисовать картины по просьбе пользователя.
РБК 05:04
Политика
Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира
Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
Шоу-бизнес
Дава подарил Ольге Бузовой кольцо с бриллиантами
Аксессуар выполнен в форме четырехлистного клевера и щедро украшен россыпью бриллиантов.
StarHit.ru 06:05
Технологии
Под кратером Чиксулуб обнаружили следы древней гидротермальной системы
Индикатор вчера в 10:58
Авто
Компания Toyota объявила о начале продаж нового GR Yaris
Дилеры японской компании Toyota начали принимать заказы на спорткар GR Yaris.
Car.ru 02:52
Кино
Вдохновленные вестернами сцены разнообразят фильм «Джон Уик 4»
NewInform вчера в 09:14
Общество
В Минтруде назвали соотношение вакансий и соискателей на рынке РФ
Коэффициент напряженности на российском рынке труда достаточно высокий — 1,8, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
Компания 06:50
Общество
Назначен новый начальник московской полиции
Интерфакс 05:51
Политика
В Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины
Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
RT на русском 06:43
Армия и оружие
Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России
По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
ГЛАС.RU вчера в 04:42
Политика
В Кремле оценили влияние коронавируса на голосование по Конституции
Политолог оценил голосование по поправкам в Конституцию 1 июля По словам представителя Кремля, к тому моменту пройдёт ещё «два карантинных периода», и ситуация с коронавирусом существенно улучшится.
Национальная служба новостей 06:10
Кино
Съемки «Миссии: невыполнима 7» планируют закончить к маю 2021 года
Хотя признал, что новые правила создадут значительные проблемы при работе, потому что съемки планируются масштабные, во многих локациях и с привлечением большой команды.
Popcornnews.ru 07:00