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Долги россиян по потребкредитам достигли двухлетнего максимума

Долги россиян по потребительским кредитам достигли двухлетнего максимума. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику бюро кредитных историй "Эквифакс". Отмечается, что по итогам августа объём кредитов наличными, по которым не было платежей более 90 дней, вырос до 570,05 миллиарда рублей.В источнике
С чего всё началось
РБК

Плохие долги по потребкредитам рекордно выросли с начала пандемии

По итогам прошлого месяца портфель кредитов наличными, по которым не вносились платежи свыше 90 дней (NPL90 +), достиг 570,05 млрд руб. За август в категорию проблемных попало 79,6 тыс. ссуд на 27,31 млрд руб. — это рекордный прирост просрочки с начала кризиса и пандемии в России (+ 5 %, хотя до этого рост не превышал 2 – 3%).
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Долги россиян по потребкредитам выросли до двухлетнего максимума

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