Долги россиян по потребкредитам превысили двухлетний максимум
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Долги россиян по потребкредитам превысили двухлетний максимум, сообщает «РБК».В источнике
С чего всё началось
Плохие долги по потребкредитам рекордно выросли с начала пандемии
По итогам прошлого месяца портфель кредитов наличными, по которым не вносились платежи свыше 90 дней (NPL90 +), достиг 570,05 млрд руб. За август в категорию проблемных попало 79,6 тыс. ссуд на 27,31 млрд руб. — это рекордный прирост просрочки с начала кризиса и пандемии в России (+ 5 %, хотя до этого рост не превышал 2 – 3%).
РБКвчера в 01:00
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