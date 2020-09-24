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Долги россиян по потребкредитам превысили двухлетний максимум

Долги россиян по потребкредитам превысили двухлетний максимум, сообщает «РБК».В источнике
С чего всё началось
РБК

Плохие долги по потребкредитам рекордно выросли с начала пандемии

По итогам прошлого месяца портфель кредитов наличными, по которым не вносились платежи свыше 90 дней (NPL90 +), достиг 570,05 млрд руб. За август в категорию проблемных попало 79,6 тыс. ссуд на 27,31 млрд руб. — это рекордный прирост просрочки с начала кризиса и пандемии в России (+ 5 %, хотя до этого рост не превышал 2 – 3%).
РБКвчера в 01:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Просрочка по потребкредитам в РФ достигла пиковых значений 2018 года

Газета.Ruвчера в 05:15
ТАСС

Эксперты: доля просроченных долгов россиян по микрозаймам за год выросла с 30% до 40%

ТАССвчера в 20:26
Ведомости

Долги россиян по потребкредитам выросли до двухлетнего максимума

Ведомостивчера в 01:40
URA.Ru

Аналитики выяснили, когда начнут расти долги россиян по кредитам

URA.Ruвчера в 01:25
РБК

Плохие долги по потребкредитам рекордно выросли с начала пандемии

РБКвчера в 01:00
Евразия Daily

Россияне просрочили более 61 млрд рублей выплат по микрокредитам

Евразия Dailyвчера в 21:07
Lenta.ru

Россияне погрязли в плохих долгах

Lenta.ruвчера в 03:07

IBU отстранил биатлонистов Глазырину и Лапшина из-за допинга

Биатлонистка сборной России Екатерина Глазырина временно отстранена от участия в международных турнирах из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Ruposters.ruвчера в 11:52

ВВС США успешно испытали прототип истребителя шестого поколения

Американское военное ведомство спроектировало, построило и испытало прототип первого в мире истребителя шестого поколения в рамках программы Next Generation Air Dominance, заявил в интервью Defense News помощник по закупкам министра ВВС США Уилл Ропер.
Газета.Ru22 сентября в 08:51
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В ФРГ напомнили об опасности антироссийских санкций для Европы

Как считает Альтмайер, санкции против России могут сильно ударить по деловым связям европейских и немецких компаний с Россией, поэтому необходимо «внимательно оценить необходимость их введения», сообщает Handelsblatt.
Журналистская правда03:41
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iXBT.com05:50

«Искандеры» провели пуски крылатых ракет на учениях «Кавказ-2020»

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РИА Новости07:54
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Следствие не забыло экс-банкира Гитиномагомеда Гаджимагомедова

По мнению следствия, Ильин и Оразов, совместно с главой дагестанского филиала Россельхозбанка Гитиномагомедом Гаджимагомедовым, получили эти деньги (45 млн рублей), взамен на одобрение крупного кредита на строительство «Завода строительных материалов» в Дагестане.
Черновик08:11