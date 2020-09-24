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Ведомости
Ведомости

Долги россиян по потребкредитам выросли до двухлетнего максимума

Доля кредитов, по которым платежи не вносились более 90 дней, выросла до 12,1%, за месяц доля выросла на 0,4 п. п. По данным Национального бюро кредитных историй, объем не обслуживаемых потребкредитов в августе достиг 15,9%, рост на 0,4 п. п. по сравнению с июлем 2020 г. В августе объем просроченной задолженности, по данным ЦБ, увеличился на 3%, или 26 млрд руб.В источнике
С чего всё началось
РБК

Плохие долги по потребкредитам рекордно выросли с начала пандемии

По итогам прошлого месяца портфель кредитов наличными, по которым не вносились платежи свыше 90 дней (NPL90 +), достиг 570,05 млрд руб. За август в категорию проблемных попало 79,6 тыс. ссуд на 27,31 млрд руб. — это рекордный прирост просрочки с начала кризиса и пандемии в России (+ 5 %, хотя до этого рост не превышал 2 – 3%).
РБК01:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Просрочка по потребкредитам в РФ достигла пиковых значений 2018 года

Газета.Ru05:15
Lenta.ru

Россияне погрязли в плохих долгах

Lenta.ru03:07
URA.Ru

Аналитики выяснили, когда начнут расти долги россиян по кредитам

URA.Ru01:25
Ведомости

Долги россиян по потребкредитам выросли до двухлетнего максимума

Ведомости01:40
РБК

Плохие долги по потребкредитам рекордно выросли с начала пандемии

РБК01:00
Евразия Daily

Россияне просрочили более 61 млрд рублей выплат по микрокредитам

Евразия Daily21:07
ТАСС

Эксперты: доля просроченных долгов россиян по микрозаймам за год выросла с 30% до 40%

ТАСС20:26

На выборах в Костромской области случайно победила уборщица

Как сообщил телеграм-канал "Подъем", женщина, которая убиралась в здании администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, хотя сама призналась, что была лишь техническим кандидатом.
РИА Новостивчера в 16:19
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В Казани жилье на первичном рынке может подорожать на 12%

Стоимость 1 кв. м на первичном рынке в Казани по итогам первого полугодия 2020 года составила 85,3 тыс. руб. По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, средняя цена 1 кв. м на первичном рынке в городах-миллионниках России сейчас составляет 80,4 тыс. рублей, что на 3% дороже, чем месяц назад.
Коммерсантъ Казань22 сентября в 04:46
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Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
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В ЕС заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Польши Анджей Дуда во время выступления в итальянском Институте Спалланцани, в котором разрабатывают вакцину против коронавируса, заявил, что ЕС должен стать независимым и самодостаточным в рамках борьбы с пандемией.
REGNUM05:55

В Минздраве прокомментировали очереди из машин «скорой» в Петербурге

Минздрав проводит проверку готовности Санкт-Петербурга к эпидсезону, особое внимание регионы должны уделять первичной «сортировке» пациентов, сообщил РБК помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, комментируя очереди из автомобилей скорой помощи возле стационаров, перепрофилированных для заболевших коронавирусом COVID-19.
РБК05:34

Вакцина «Ультрикс» поступит в частные клиники России не раньше октября

Популярная отечественная вакцина от гриппа "Ультрикс" поступит в коммерческие медицинские учреждения и аптеки страны не раньше октября, так как производство направлено на государственные клиники.
ПолитРоссия03:28
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