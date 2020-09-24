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Ведомости
Ведомости

Долги россиян по потребкредитам выросли до двухлетнего максимума

Доля кредитов, по которым платежи не вносились более 90 дней, выросла до 12,1%, за месяц доля выросла на 0,4 п. п. По данным Национального бюро кредитных историй, объем не обслуживаемых потребкредитов в августе достиг 15,9%, рост на 0,4 п. п. по сравнению с июлем 2020 г. В августе объем просроченной задолженности, по данным ЦБ, увеличился на 3%, или 26 млрд руб.В источнике
С чего всё началось
РБК

Плохие долги по потребкредитам рекордно выросли с начала пандемии

На рост проблемных долгов в банковской рознице в целом обратил внимание и Банк России: по его данным, в августе объем просроченной задолженности вырос на 3% (или 26 млрд руб.), что выше среднемесячных показателей прошлого года (.pdf).
РБК01:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Просрочка по потребкредитам в РФ достигла пиковых значений 2018 года

Газета.Ru05:15
Lenta.ru

Россияне погрязли в плохих долгах

Lenta.ru03:07
ТАСС

Эксперты: доля просроченных долгов россиян по микрозаймам за год выросла с 30% до 40%

ТАСС20:26
URA.Ru

Аналитики выяснили, когда начнут расти долги россиян по кредитам

URA.Ru01:25
РБК

Плохие долги по потребкредитам рекордно выросли с начала пандемии

РБК01:00
Евразия Daily

Россияне просрочили более 61 млрд рублей выплат по микрокредитам

Евразия Daily21:07
Ведомости

Долги россиян по потребкредитам выросли до двухлетнего максимума

Ведомости01:40

Песков рассказал о поддержке правительством российских регионов

«Вы знаете, что регионы получали прямую поддержку федерального бюджета в это нелегкое время, в этом плане правительство действовало точечно и весьма оперативно», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
REGNUM06:14
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Посол США заявил об осложнении отношений с Россией из-за Навального

Посол США в России Джон Салливан заяви, что отношения между Москвой и Вашингтонов осложнились после того, как Кремль отказался расследовать возможное отравление оппозиционера Алексея Навального.
Московский Комсомолец03:38
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Все регионы России получили пробные партии вакцины от коронавируса

«Все регионы получили первые пробные партии вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России», – говорится в сообщении.
Ведомости03:23
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Правительство может переложить стоимость приборов на население

В Минэнерго сообщили, что поручено «проанализировать объем финансирования по установке приборов учета, который подлежит включению в тарифы», расчет будет вестись с учетом предложений министерства по минимизации финансирования, в том числе за счет проведения поверок старых счетчиков вместо их замены, продления срока по установке счетчиков для потребителей, которые до 1 июля не сделали этого сами.
Коммерсантъ17:54
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Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
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