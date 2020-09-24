Просрочка по потребкредитам в РФ достигла пиковых значений 2018 года
Объем просроченных потребительских кредитов достиг пиковых значений с конца 2018 года, а в целом за август прирост просрочки составил 5%, что стало самым высоким показателем с начала коронакризиса в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Эквифакс".В источнике
С чего всё началось
Плохие долги по потребкредитам рекордно выросли с начала пандемии
В августе объем просроченных потребительских кредитов вырос до пиковых значений конца 2018 года, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК).
РБК01:00
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