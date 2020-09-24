Объем просроченных потребительских кредитов достиг пиковых значений с конца 2018 года, а в целом за август прирост просрочки составил 5%, что стало самым высоким показателем с начала коронакризиса в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Эквифакс".

С чего всё началось Плохие долги по потребкредитам рекордно выросли с начала пандемии В августе объем просроченных потребительских кредитов вырос до пиковых значений конца 2018 года, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК). РБК 01:00