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Газета.Ru
Газета.Ru

Просрочка по потребкредитам в РФ достигла пиковых значений 2018 года

Объем просроченных потребительских кредитов достиг пиковых значений с конца 2018 года, а в целом за август прирост просрочки составил 5%, что стало самым высоким показателем с начала коронакризиса в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Эквифакс".В источнике
С чего всё началось
РБК

Плохие долги по потребкредитам рекордно выросли с начала пандемии

В августе объем просроченных потребительских кредитов вырос до пиковых значений конца 2018 года, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК).
РБК01:00
Подробнее о событии
РБК

Плохие долги по потребкредитам рекордно выросли с начала пандемии

РБК01:00
Lenta.ru

Россияне погрязли в плохих долгах

Lenta.ru03:07
Ведомости

Долги россиян по потребкредитам выросли до двухлетнего максимума

Ведомости01:40
URA.Ru

Аналитики выяснили, когда начнут расти долги россиян по кредитам

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Газета.Ru

Просрочка по потребкредитам в РФ достигла пиковых значений 2018 года

Газета.Ru05:15
Евразия Daily

Россияне просрочили более 61 млрд рублей выплат по микрокредитам

Евразия Daily21:07
ТАСС

Эксперты: доля просроченных долгов россиян по микрозаймам за год выросла с 30% до 40%

ТАСС20:26

Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

24 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает инаугурацию и новый президентский срок Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности.
Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии
Известия05:11
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Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
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Члены экипажа «Союза МС-16» вернутся на Землю 22 октября

«Совет главных конструкторов одобрил предложения РКК «Энергия» по плану предстоящих работ по возвращению экипажа из трёх человек на корабле «Союз МС-16» 22 октября 2020 года», — сообщили в госкорпорации.
RT на русском04:25
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В Белоруссии начнут наказывать родителей за участие детей в митингах

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SM News04:36
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Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина и Макрона

СМИ не имеют доступа к точным данным о содержании разговора Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 09:07
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