Доля кредитов, по которым платежи не вносились более 90 дней, выросла до 12,1%, за месяц доля выросла на 0,4 п. п. По данным Национального бюро кредитных историй, объем не обслуживаемых потребкредитов в августе достиг 15,9%, рост на 0,4 п. п. по сравнению с июлем 2020 г. В августе объем просроченной задолженности, по данным ЦБ, увеличился на 3%, или 26 млрд руб.

Долги россиян по потребкредитам выросли до двухлетнего максимума

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