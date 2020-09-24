Экономика
ВедомостиДолги россиян по потребкредитам выросли до двухлетнего максимума
Доля кредитов, по которым платежи не вносились более 90 дней, выросла до 12,1%, за месяц доля выросла на 0,4 п. п. По данным Национального бюро кредитных историй, объем не обслуживаемых потребкредитов в августе достиг 15,9%, рост на 0,4 п. п. по сравнению с июлем 2020 г. В августе объем просроченной задолженности, по данным ЦБ, увеличился на 3%, или 26 млрд руб.
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В красноярском аэропорту пьяный пассажир избил полицейского
Красноярск, 24 сентября 2020, 07:09 — REGNUM В аэропорту Красноярска выпивший 45-летний мужчина устроил драку и напал на полицейского.
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Ученые в Хьюстоне обнаружили более заразный штамм коронавируса
Исследование по анализу структуры нового коронавируса, который привел к двум крупным всплескам инфекции в этом американском городе, показало, что в последних образцах преобладает более заразный штамм, заявили исследователи из методистской больницы Хьюстона.
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Общество
В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
В России с 24 сентября начали действовать новые правила поверки счетчиков. Теперь факт поверки подтверждается только в электронном виде.
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Казахстан присоединился к протоколу об отмене смертной казни
Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров в штаб-квартире всемирной организации подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни.
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RuNews24.ru 22 сентября в 13:28
Общество
В Минске задержали десятки протестующих против инаугурации Лукашенко
Новая акция протеста, катализатором которой стала инаугурация президента Белоруссии Александр Лукашенко, завершилась в Минске.
РИА Новости вчера в 18:23
Политика
Сенаторы США заподозрили сына Байдена в сделках с Еленой Батуриной
Американские сенаторы от Республиканской партии утверждают, что Хантер Байден, сын кандидата в президента США от демократов Джозефа Байдена, совершал «подозрительные сделки» с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
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Путин сообщил об индексации пенсий на 6,3 процента в 2021 году
"В следующем году пенсии будут проиндексированы на 6,3%", — заявил российский лидер на встрече с членами Совета Федерации.
РИА Новости вчера в 08:18
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В Instagram раскритиковали Аллу Пугачеву за видео
Пользователи Instagram раскритиковали российскую певицу Аллу Пугачеву, назвав видео с ее участием "странноватым".
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Зейн Малик и Джиджи Хадид стали родителями
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Газета.Ru 03:02
Происшествия
Суд арестовал на два месяца руководителя религиозной общины Виссариона
ТК Звезда вчера в 00:57
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Чимаеву дали главный бой на одном из турниров UFC
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев заявил, что ему дали главный бой на одном из турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Газета.Ru 02:14
Футбол
«Риека» — «Колос». Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 24 сентября 2020 года
Все прогнозы на Лигу Европы После чего только побеждал.
LiveSport.ru вчера в 14:45
Наука
Животные теряют защитное поведение после частых контактов с человеком
Обнаружилось, что при частом общении с человеком многие животные быстро утрачивают связанные с самозащитой поведенческие навыки.
ToDay News Ufa вчера в 08:53
Здоровье
РБК: частные клиники и аптеки остались без популярной вакцины
Одна из самых популярных линеек антигриппозных вакцин "Ультрикс" в ближайшее время будет недоступна в коммерческом медицинском секторе и аптеках, сообщил РБК со ссылкой на представителей крупных страховщиков и частных клиник.
РИА Новости 03:11
Происшествия
Дело совладельца сгоревшей «Зимней вишни» направили в суд
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Вячеслава Вишневского, совладельца сгоревшего в марте 2018 года торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове.
Lenta.ru 02:39
Политика
Вакантный мандат в Госсовете Коми достался Сергею Усачеву
На заседании 23 сентября депутаты досрочно прекратили полномочия депутата Галины Габушевой на основании ее личного заявления.
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Шоу-бизнес
Заразившуюся коронавирусом Анну Нетребко выписали из больницы
Спешу сообщить, что вчера меня выписали из больницы и я избавилась от заразы под названием COVID.
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Россия готовится наказать Великобританию мощнейшим радиоэлектронным подавлением
Провокации могут закончиться для Великобритании полной дестабилизацией нацобороны, поскольку Россия может использовать истребители и стратегические бомбардировщики.
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Ливийская армия ликвидировала главаря ИГ в Северной Африке
Главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Северной Африке ликвидирован Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара на юге страны.
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2
Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс вчера в 02:57
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Айза Анохина публично поздравила Гуфа с днем рождения
35-летняя Айза Анохина поздравила своего экс-супруга Алексея Долматова с днем рождения, посвятив ему пост в «Инстаграме».
Sunmag.me вчера в 10:08
Происшествия
На Камчатке совершено нападение на врио главы регионального минздрава
В результате и.о. министра здравоохранения Камчатского края получила химический ожог.
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Происшествия
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой
12-летнюю школьницу Диану Жулину, которую два дня искали всей Москвой, нашлась живой.
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Футбол
Тедеско вызвал в первую команду «Спартака» 18-летнего хавбека
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско вызвал в первую команду 18-летнего полузащитника Константина Шильцова, сообщает Sport24.
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Специалист поделился рецептом существенной экономии на топливе
Рецепт, озвученный аналитиком VYGON Consulting Иван Тимонин заключается в переходе с бензинового и дизельного топлива на сжиженный газ.
RuNews24.ru 01:20