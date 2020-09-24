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Ведомости
Ведомости

Долги россиян по потребкредитам выросли до двухлетнего максимума

Доля кредитов, по которым платежи не вносились более 90 дней, выросла до 12,1%, за месяц доля выросла на 0,4 п. п. По данным Национального бюро кредитных историй, объем не обслуживаемых потребкредитов в августе достиг 15,9%, рост на 0,4 п. п. по сравнению с июлем 2020 г. В августе объем просроченной задолженности, по данным ЦБ, увеличился на 3%, или 26 млрд руб.В источнике
С чего всё началось
РБК

Плохие долги по потребкредитам рекордно выросли с начала пандемии

По итогам прошлого месяца портфель кредитов наличными, по которым не вносились платежи свыше 90 дней (NPL90 +), достиг 570,05 млрд руб. За август в категорию проблемных попало 79,6 тыс. ссуд на 27,31 млрд руб. — это рекордный прирост просрочки с начала кризиса и пандемии в России (+ 5 %, хотя до этого рост не превышал 2 – 3%).
РБК01:00
Подробнее о событии
Евразия Daily

Россияне просрочили более 61 млрд рублей выплат по микрокредитам

Евразия Daily21:07
Lenta.ru

Россияне погрязли в плохих долгах

Lenta.ru03:07
Ведомости

Долги россиян по потребкредитам выросли до двухлетнего максимума

Ведомости01:40
URA.Ru

Аналитики выяснили, когда начнут расти долги россиян по кредитам

URA.Ru01:25
РБК

Плохие долги по потребкредитам рекордно выросли с начала пандемии

РБК01:00
Газета.Ru

Просрочка по потребкредитам в РФ достигла пиковых значений 2018 года

Газета.Ru05:15
ТАСС

Эксперты: доля просроченных долгов россиян по микрозаймам за год выросла с 30% до 40%

ТАСС20:26

Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известия21:37
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Авербух и актриса Арзамасова подтвердили информацию о своих отношениях

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова подтвердили информацию о своих романтических отношениях в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
RT на русском06:01
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Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

24 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает инаугурацию и новый президентский срок Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности.
Известия05:11
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«Ведомости» сообщили о массовых увольнениях у производителя SSJ100

В компании "Региональные самолеты", которая производит самолеты Sukhoi SuperJet 100, сократили не меньше 500 человек, пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудника "Региональных самолетов" и два источника, близких к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Интерфакс03:41
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В угольном бассейне под Новосибирском произошло землетрясение

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ТАСС02:17
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Посольство сочло Госдеп некомпетентным после критики инициативы Путина

Госдепартамент США проявил некомпетентность, комментируя идею президента России Владимира Путина о создании зеленых коридоров для торговли без санкций, заявили в посольстве в Вашингтоне.
РИА Новости18:33
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