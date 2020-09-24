Бюро кредитных историй «Эквифакс» представило данные за август текущего года, согласно которым 40% от общего портфеля займов в стране приходится на кредиты, просроченные больше чем на 90 дней. Как пишет ТАСС со ссылкой на это исследование, общая сумма просрочки составляет 61,4 млн рублей.

С чего всё началось Плохие долги по потребкредитам рекордно выросли с начала пандемии На рост проблемных долгов в банковской рознице в целом обратил внимание и Банк России: по его данным, в августе объем просроченной задолженности вырос на 3% (или 26 млрд руб.), что выше среднемесячных показателей прошлого года (.pdf). РБК вчера в 01:00