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Цензуры.Нет
Цензуры.Нет

Долги россиян по потребкредитам выросли до двухлетнего максимума

Бюро кредитных историй «Эквифакс» представило данные за август текущего года, согласно которым 40% от общего портфеля займов в стране приходится на кредиты, просроченные больше чем на 90 дней. Как пишет ТАСС со ссылкой на это исследование, общая сумма просрочки составляет 61,4 млн рублей.В источнике
С чего всё началось
РБК

Плохие долги по потребкредитам рекордно выросли с начала пандемии

На рост проблемных долгов в банковской рознице в целом обратил внимание и Банк России: по его данным, в августе объем просроченной задолженности вырос на 3% (или 26 млрд руб.), что выше среднемесячных показателей прошлого года (.pdf).
РБКвчера в 01:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Просрочка по потребкредитам в РФ достигла пиковых значений 2018 года

Газета.Ruвчера в 05:15
Lenta.ru

Россияне погрязли в плохих долгах

Lenta.ruвчера в 03:07
ТАСС

Эксперты: доля просроченных долгов россиян по микрозаймам за год выросла с 30% до 40%

ТАССвчера в 20:26
URA.Ru

Аналитики выяснили, когда начнут расти долги россиян по кредитам

URA.Ruвчера в 01:25
РБК

Плохие долги по потребкредитам рекордно выросли с начала пандемии

РБКвчера в 01:00
Евразия Daily

Россияне просрочили более 61 млрд рублей выплат по микрокредитам

Евразия Dailyвчера в 21:07
Ведомости

Долги россиян по потребкредитам выросли до двухлетнего максимума

Ведомостивчера в 01:40

Регионы пожаловались на Минфин из-за ограничений на заимствования

Антикризисные поправки в Бюджетный кодекс разрешили регионам в 2020 году превысить установленные до пандемии в соглашениях с Минфином России дефицит бюджета и верхний предел госдолга на сумму: расходов на защиту от коронавируса и преодоление его экономических последствий; недополученных относительно 2019 года доходов, "а также в связи с изменением условий реструктуризации бюджетных кредитов".
РБК23:00

Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфаксвчера в 06:05
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ФСИН: физическая сила и спецсредства к Тесаку в СИЗО не применялись

К националисту Максиму Марцинкевичу по прозвищу Тесак, тело которого было обнаружено в камере челябинского СИЗО, не применялась физическая сила или спецсредства, заявили по итогам служебной проверки в главном управлении ФСИН по Красноярскому краю.
RT на русском00:40

Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на забор вокруг дома Киркорова

Московский штаб основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального подал жалобы в Росприроднадзор и прокуратуру из-за дома певца Филиппа Киркорова в Подмосковье, перекрывающего доступ к Москве-реке.
РБКвчера в 15:56
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