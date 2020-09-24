Долги россиян по потребкредитам выросли до двухлетнего максимума
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Бюро кредитных историй «Эквифакс» представило данные за август текущего года, согласно которым 40% от общего портфеля займов в стране приходится на кредиты, просроченные больше чем на 90 дней. Как пишет ТАСС со ссылкой на это исследование, общая сумма просрочки составляет 61,4 млн рублей.В источнике
С чего всё началось
Плохие долги по потребкредитам рекордно выросли с начала пандемии
На рост проблемных долгов в банковской рознице в целом обратил внимание и Банк России: по его данным, в августе объем просроченной задолженности вырос на 3% (или 26 млрд руб.), что выше среднемесячных показателей прошлого года (.pdf).
РБКвчера в 01:00
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