Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Долги россиян по ипотеке впервые превысили 10 трлн руб

За месяц россияне оформили более 191 тыс. кредитов на 551 млрд руб. За месяц задолженность выросла на 2,9%, а за год — более чем на четверть, 25,8%. Годом ранее, в мае 2020 года, объем задолженности составлял 7,98 трлн руб.В источнике

С чего всё началось

В отчете Банка России говорится
, что в первом квартиле 2021 года общая долговая нагрузка россиян выросла до рекордных 11,9%. Основной вклад в рост задолженности внесли необеспеченные потребительские кредиты.

Подробнее о событии

Долги россиян по ипотечным кредитам впервые превысили 10 триллионов рублей

Эхо Москвы03:02

Долги россиян по ипотеке впервые превысили 10 трлн руб

РБК17:03

Задолженность россиян по ипотеке первысила 10 трлн рублей

Известиявчера в 08:19

Объем задолженности россиян по ипотеке превысил 10 трлн рублей

Ведомостивчера в 13:21

Задолженность россиян по ипотеке впервые превысила 10 трлн рублей

Forbesвчера в 12:41

Долги россиян по ипотеке впервые превысили 10 триллионов рублей

Дождьвчера в 13:51

Долги граждан России по ипотеке впервые превысили 10 триллионов рублей

РИА Новостивчера в 06:21
Интересное

Бастрыкин: трагедия в Казани произошла из-за отказа родителей платить за охрану школы

В четверг, 27 мая, руководитель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что причиной стрельбы в гимназии № 175 в Казани стал отказ родителей учащихся платить за охрану учебного учреждения.
Форпост Северо-Запад27 мая в 08:08

МИД опроверг сообщения об изменении порядка оформления загранпаспортов

Представитель МИД пояснила, что ложные сообщения появились из-за недостаточно внимательного изучения нового административного регламента МВД по оформлению заграничных паспортов на территории России, вступающего в силу 30 мая.
РБК09:41

Начало проведения испытаний российской АПЛ «Князь Олег» вызвало панику в США

На сей раз очередным поводом для беспокойства правительства Соединенных Штатов, утверждают военные обозреватели, стало проведение ходовых испытаний новейшей атомной субмарины из состава ВМФ России «Князь Олег», созданной по проекту «Борей-А».
Военное дело05:27

Самолет с первой группой российских дипломатов вылетел из Чехии в Москву

Сотрудники дипмиссии покидают Чехию в рамках уравнивания численности персонала посольства России в Праге и чешского посольства в Москве — до семи дипломатов и 25 административно-технических работников.
РИА Новости08:54