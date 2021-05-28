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Долги россиян по ипотеке впервые превысили 10 трлн руб

За месяц россияне оформили более 191 тыс. кредитов на 551 млрд руб. За месяц задолженность выросла на 2,9%, а за год — более чем на четверть, 25,8%. Годом ранее, в мае 2020 года, объем задолженности составлял 7,98 трлн руб.В источнике
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С чего всё началось

В отчете Банка России говорится
, что в первом квартиле 2021 года общая долговая нагрузка россиян выросла до рекордных 11,9%. Основной вклад в рост задолженности внесли необеспеченные потребительские кредиты.

Подробнее о событии

Долги россиян по ипотеке впервые превысили 10 трлн руб., пишет газета РБК

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РИА Новостивчера в 06:21

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