Долги россиян по кредитам, переданные на принудительное взыскание приставам, в первом полугодии этого года превысили 2,3 трлн рублей. Это следует из статистических данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), с которыми ознакомился ТАСС.

ТАСС вчера в 20:07