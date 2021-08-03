ТАССДолги россиян по кредитам в I полугодии превысили 2,3 трлн рублейСуммарная задолженность по штрафам ГИБДД, которая находилась на взыскании у приставов в первом полугодии, составила свыше 18 млрд рублей, средняя сумма долга превысила 840 рублей.ТАССВсего в первом полугодии на исполнении у приставов находилось почти 12 млн производств о взыскании с физических лиц задолженности, следует из данных ФССП.Говорит МоскваСредняя сумма долга составила около пяти миллионов рублей.Телеканал 360°По данным ФССП, объем долгов граждан по банковским кредитам почти в 3,5 раза превышает аналогичную задолженность юрлиц и ИП, с которых приставы в первом полугодии взыскивали свыше 673,7 млрд рублей.Бизнес.РуЧитать далееСвернутьAnewsAnewsFrank MediaОбщественная служба новостейПрофильФАНDaily StormТелеканал 360°НабатКапитал страныГазета.RuС чего всё началосьДолги россиян по кредитам в I полугодии превысили 2,3 трлн рублейДолги россиян по кредитам, переданные на принудительное взыскание приставам, в первом полугодии этого года превысили 2,3 трлн рублей. Это следует из статистических данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), с которыми ознакомился ТАСС.ТАССвчера в 20:07Подробнее о событииВзяточники в России задолжали 31 миллиард рублейСвободная Пресса23:42Средняя сумма долга по штрафам ГИБДД в первом полугодии превысила 840 рублейТАСС00:03Что делать при совпадении персональных данных граждан в исполнительном производствеГлас Народавчера в 18:27Россияне за первую половину 2021 года задолжали 120 миллиардов рублей по ЖКХКомсомольская правдавчера в 22:40Сколько россияне задолжали по ЖКХ, стало известно судебным приставамПрофильвчера в 19:52Жители России задолжали за услуги ЖКХ более 120 млрд рублейREGNUMвчера в 18:55Долги россиян по кредитам стремительно растутSmotrim.ruвчера в 02:10Показать ещёОценить14Поделиться