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Долги россиян по кредитам в I полугодии превысили 2,3 трлн рублей

Суммарная задолженность по штрафам ГИБДД, которая находилась на взыскании у приставов в первом полугодии, составила свыше 18 млрд рублей, средняя сумма долга превысила 840 рублей.
ТАСС
Всего в первом полугодии на исполнении у приставов находилось почти 12 млн производств о взыскании с физических лиц задолженности, следует из данных ФССП.
Говорит Москва
Средняя сумма долга составила около пяти миллионов рублей.
Телеканал 360°
По данным ФССП, объем долгов граждан по банковским кредитам почти в 3,5 раза превышает аналогичную задолженность юрлиц и ИП, с которых приставы в первом полугодии взыскивали свыше 673,7 млрд рублей.
Бизнес.Ру

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Долги россиян по кредитам в I полугодии превысили 2,3 трлн рублей

Долги россиян по кредитам, переданные на принудительное взыскание приставам, в первом полугодии этого года превысили 2,3 трлн рублей. Это следует из статистических данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), с которыми ознакомился ТАСС.
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