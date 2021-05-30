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Долги россиян по овердрафту выросли в 3,4 раза за год

Россияне в апреле стали активнее использовать функцию овердрафта по дебетовым картам, сообщило бюро кредитных историй «Эквифакс». Общий объем задолженности вырос в 3,4 раза в годовом выражении, почти до 640 млрд руб.В источнике
Газета.Ru
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ПРАЙМ
РИА Новости
Общественная служба новостей

С чего всё началось

Россияне стали активнее уходить в минус по банковским картам

Россияне в апреле стали активно использовать дебетовые карты с овердрафтом: задолженность по такому "пластику" за год выросла в 3,4 раза, а его количество - в 2,8 раза, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
РИА Новости23:56

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Задолженность россиян по овердрафту выросла в 3,4 раза

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Использование банковских карт с овердрафтом привело к росту должников в РФ

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Долги россиян по овердрафту выросли в 3,4 раза за год

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Россияне стали активнее уходить в минус по банковским картам

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ТАССвчера в 03:51

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Спорт-Экспрессвчера в 15:30

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РИА Новости23:07