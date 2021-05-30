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Долги россиян по овердрафту выросли в 3,4 раза за год

Россияне в апреле стали активнее использовать функцию овердрафта по дебетовым картам, сообщило бюро кредитных историй «Эквифакс». Общий объем задолженности вырос в 3,4 раза в годовом выражении, почти до 640 млрд руб.В источнике

С чего всё началось

Россияне стали активнее уходить в минус по банковским картам

Россияне в апреле стали активно использовать дебетовые карты с овердрафтом: задолженность по такому "пластику" за год выросла в 3,4 раза, а его количество — в 2,8 раза, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
РИА Новости23:56

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Зарплатные карты россиян начали приносить убытки

Московский Комсомолец09:56

Россияне стали активнее уходить в минус по банковским картам

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Россияне стали чаще пользоваться овердрафтом

Телеканал 360°00:49

Россияне стали чаще уходить в минус по банковским картам

РЕН ТВ23:48

Россияне стали чаще уходить в минус по банковским картам с овердрафтом

Lenta.ru01:04

Долги россиян по овердрафту выросли в 3,4 раза за год

Коммерсантъ23:38

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