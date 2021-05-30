Онколог Карасев раскрыл ошибки, приводящие к развитию рака у здорового человека

Иван Карасев – врач-онколог и хирург рассказал о базовых потребностях человеческого организма, в число которых входит сон не менее 8 часов, несколько приемов пищи в день, плюс, нормальный завтрак, регулярная физическая активность и прогулки на свежем воздухе.