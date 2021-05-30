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Долги россиян по овердрафту выросли в 3,4 раза за год

Россияне в апреле стали активнее использовать функцию овердрафта по дебетовым картам, сообщило бюро кредитных историй «Эквифакс». Общий объем задолженности вырос в 3,4 раза в годовом выражении, почти до 640 млрд руб.В источнике
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ИА Красная Весна

С чего всё началось

Россияне стали активнее уходить в минус по банковским картам

Россияне в апреле стали активно использовать дебетовые карты с овердрафтом: задолженность по такому "пластику" за год выросла в 3,4 раза, а его количество - в 2,8 раза, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
РИА Новости23:56

Подробнее о событии

Россияне стали чаще уходить в минус по банковским картам с овердрафтом

Lenta.ru01:04

Россияне стали чаще пользоваться овердрафтом

Телеканал 360°00:49

Долги россиян по овердрафту выросли в 3,4 раза за год

Коммерсантъ23:38

Россияне стали чаще уходить в минус по банковским картам

РЕН ТВ23:48

Россияне стали активнее уходить в минус по банковским картам

News.ru23:43

Российские клиенты банков стали чаще пользоваться овердрафтом

Газета.Ru23:55

Россияне стали активнее уходить в минус по банковским картам

ПРАЙМ23:22
Интересное

СК опроверг смерть пострадавшего при задержании в Новосибирской области

Следственный комитет опроверг смерть мужчины, который оказал сопротивление при задержании и получил выстрел в голову от полицейского в Мошковском районе Новосибирской области, сообщили ТАСС в управлении СК по региону.
ТАСС01:48

В Омске загорелись два склада площадью более 3 тысяч квадратных метров

Два склада общей площадью более трех тысяч квадратных метров горят на 2-й Солнечной улице на окраине Омска, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
Интерфакс05:58

Глава РФПИ заявил об ажиотажном спросе на вакцину «Спутник V» в мире

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что вокруг российской вакцины «Спутник V» наблюдается ажиотажный спрос во всём мире, это связано с её эффективностью и показателями безопасности.
RT на русском05:51

Власти Израиля с 31 мая ограничивают выезд в Россию из-за коронавируса

Министерство здравоохранения Израиля в воскресенье подтвердило, что с 31 мая вносит Россию и Аргентину в список стран, выезд в которые гражданам еврейского государства запрещен в связи с распространением коронавируса.
ТАСС06:16