В Петербурге нашли внебрачного сына Александра Абдулова

Костюм Александра Гавриловича, который висел на даче у матери актера (она умерла несколько лет назад) не подошел для экспертизы, а племянница Абдулова, приехавшая из Смоленска, не является близким родственником звезды, поэтому результаты могут быть неточными.