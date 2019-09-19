Общество
Вести.RuДолги россиян за ЖКХ не снижаются
В ходе совещания в ситуационном центре правительства министр сообщил, что долги коммунальных организаций за топливные ресурсы по-прежнему остаются большой проблемой. Сумма долга за топливо составляет 176,5 миллиона рублей. В целом же потребители задолжали за услуги ЖКХ 1,3 триллиона, сообщил Мутко.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:05, Вашингтон
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
Известия вчера в 09:09
Шоу-бизнес
Верке Сердючке стало плохо на съемках новогоднего шоу
Вечерняя Москва вчера в 19:45
Армия и оружие
Израиль уничтожил одного из лидеров «Исламского джихада»
Массированная атака стала ответом на удары израильской армии по позициям командования группировки "Исламский джихад" (деятельность террористической организации запрещена в России, - прим. ред.). Один из лидеров был убит во вторник ночью в секторе Газа.
ТВ Центр 03:53
Авто
Новая Skoda Octavia стала еще больше
Багажник нового лифтбека прибавил 10 литров (600 л), а универсала — 30 литров (640 л). Кроме того, на 5 мм больше стало пространства и для коленей задних пассажиров — расстояние до спинок передних сидений теперь составляет 78 cм.
За рулем 01:53
Общество
Кирилл Терешин лишился «рук-базук»
Россиянину Кириллу Терешину, известному как «руки-базуки», удалили токсичный синтол из обеих рук. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 06:36
Футбол
Стерлинг прокомментировал отстранение от матча Англии из-за стычки
Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг высказался по поводу своего отстранения от матче национальной команды в рамках девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 05:09
Политика
Переписка депутата с проституткой разозлила Зеленского
Лидера Незалежной Владимира Зеленского разозлило, что депутат его партии «Слуга народа» Богдан Яременко переписывался с проституткой на рабочем месте, передает «Газета.ru».
Телеканал 360° 06:18
Происшествия
В Венгрии отпустили задержанных болельщиков ЦСКА
Двое граждан России, которые были задержаны в Будапеште 7 ноября накануне матча между футбольными командами ЦСКА и «Ференцварош», освобождены из-под ареста, сообщает пресс-служба посольства России в Венгрии.
Rambler News Service 06:44
Политика
Соловьёв отреагировал на возбуждение дела против него на Украине
Российский журналист Владимир Соловьёв прокомментировал возбуждение украинской стороной уголовного дела против него.
RT на русском 06:16
Общество
В Greenpeace предложили запретить влажные салфетки в России
Greenpeace предлагает запретить использование в России основных 10 одноразовых пластиковых загрязнителей окружающей среды, в том числе влажных салфеток, говорится в письме российского отделения организации на имя главы Минприроды Дмитрия Кобылкина.
РИА Новости 04:17
Происшествия
СК проверит информацию о противоправных действиях историка Соколова
Руководитель Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин поручил следователям проверить появившиеся в средствах массовой информации данные о том, что обвиняемый в убийстве студентки доцент СПбГУ Олег Соколов ранее допускал противоправные действия в отношении другой студентки.
Вечерняя Москва 04:16
Общество
Александра Пахмутова награждена орденом Андрея Первозванного
Владимир Путин поздравил народную артистку СССР с юбилеем и сообщил о подписании Указа о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Президента РФ.
Волгоградская правда 10 ноября в 11:53
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости 10 ноября в 07:43
Общество
Кремль оценил идею снизить пенсионный возраст на Дальнем Востоке
В Кремле не рассматривают идею уменьшения возраста выхода на пенсию на Дальнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:33
Политика
Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе
Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:18
Происшествия
Жительница Саратовской области бросила новорожденного ребенка на улице
Жительница поселка Базарный Карабулак Саратовской области родила дома девочку, после чего вынесла новорожденную на улицу и оставила на территории размещения бытовых отходов, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области во вторник, 12 ноября.
Известия 04:11
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и друзей коррупционеров
Конституционный суд разрешил изымать имущество не только у семей, но и у знакомых коррупционеров - в случае если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена.
Газета.Ru 01:41
Политика
В Киеве признались, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным
Заявление прозвучало, как ответ на вопрос — зачем, вообще, Зеленский так жаждет встречи с Владимиром Путиным.
Аргументы недели 07:02
Армия и оружие
США хотят создать в Сирии отдельное квазигосударство, заявил Лавров
Накануне Лавров заявил, что попытки США ограбить Сирию и забрать под свой контроль нефтяные месторождения противозаконны и не несут ничего хорошего.
РИА Новости 06:22
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 06:50
Армия и оружие
Арктический кулак: в Дании напуганы новым боевым ледоколом ВМФ РФ
Новость о новом российском боевом ледоколе проекта 23550 "Арктика" повергла в уныние Данию.
Российская газета 04:58
Политика
Макрон заявил о беспрецедентном кризисе международной системы
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мир переживает беспрецедентный кризис международной системы.
RT на русском 05:58
Футбол
Врач сборной России назвал сроки восстановления Черышева и Баринова
Врач сборной России Эдуард Безуглов поделился информацией о травмах полузащитников Дениса Черышева и Дмитрия Баринова.
Чемпионат 05:21
Политика
Парламент Молдавии отправил правительство в отставку
Парламент Молдавии выразил вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Майей Санду, сформированному коалицией социалистов и проевропейским блоком Acum.
Коммерсантъ 06:30
Общество
Генпрокуратура рассказала о шести уголовных делах против кинокомпаний
По результатом проверок прокуратуры заведено шесть уголовных дел об уклонении кинокомпаний от возврата госсубсидий на производство фильмов, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Ведомости 06:56