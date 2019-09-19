В ходе совещания в ситуационном центре правительства министр сообщил, что долги коммунальных организаций за топливные ресурсы по-прежнему остаются большой проблемой. Сумма долга за топливо составляет 176,5 миллиона рублей. В целом же потребители задолжали за услуги ЖКХ 1,3 триллиона, сообщил Мутко.

Долги россиян за ЖКХ не снижаются

Армия и оружие Израиль уничтожил одного из лидеров «Исламского джихада» Массированная атака стала ответом на удары израильской армии по позициям командования группировки "Исламский джихад" (деятельность террористической организации запрещена в России, - прим. ред.). Один из лидеров был убит во вторник ночью в секторе Газа.

Авто Новая Skoda Octavia стала еще больше Багажник нового лифтбека прибавил 10 литров (600 л), а универсала — 30 литров (640 л). Кроме того, на 5 мм больше стало пространства и для коленей задних пассажиров — расстояние до спинок передних сидений теперь составляет 78 cм.

Общество Кирилл Терешин лишился «рук-базук» Россиянину Кириллу Терешину, известному как «руки-базуки», удалили токсичный синтол из обеих рук. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Футбол Стерлинг прокомментировал отстранение от матча Англии из-за стычки Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг высказался по поводу своего отстранения от матче национальной команды в рамках девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года.

Политика Переписка депутата с проституткой разозлила Зеленского Лидера Незалежной Владимира Зеленского разозлило, что депутат его партии «Слуга народа» Богдан Яременко переписывался с проституткой на рабочем месте, передает «Газета.ru».

Происшествия В Венгрии отпустили задержанных болельщиков ЦСКА Двое граждан России, которые были задержаны в Будапеште 7 ноября накануне матча между футбольными командами ЦСКА и «Ференцварош», освобождены из-под ареста, сообщает пресс-служба посольства России в Венгрии.

Политика Соловьёв отреагировал на возбуждение дела против него на Украине Российский журналист Владимир Соловьёв прокомментировал возбуждение украинской стороной уголовного дела против него.

Общество В Greenpeace предложили запретить влажные салфетки в России Greenpeace предлагает запретить использование в России основных 10 одноразовых пластиковых загрязнителей окружающей среды, в том числе влажных салфеток, говорится в письме российского отделения организации на имя главы Минприроды Дмитрия Кобылкина.

Происшествия СК проверит информацию о противоправных действиях историка Соколова Руководитель Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин поручил следователям проверить появившиеся в средствах массовой информации данные о том, что обвиняемый в убийстве студентки доцент СПбГУ Олег Соколов ранее допускал противоправные действия в отношении другой студентки.

Общество Александра Пахмутова награждена орденом Андрея Первозванного Владимир Путин поздравил народную артистку СССР с юбилеем и сообщил о подписании Указа о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Президента РФ.

Общество Кремль оценил идею снизить пенсионный возраст на Дальнем Востоке В Кремле не рассматривают идею уменьшения возраста выхода на пенсию на Дальнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.

Происшествия Жительница Саратовской области бросила новорожденного ребенка на улице Жительница поселка Базарный Карабулак Саратовской области родила дома девочку, после чего вынесла новорожденную на улицу и оставила на территории размещения бытовых отходов, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области во вторник, 12 ноября.

Общество КС разрешил изымать имущество у семей и друзей коррупционеров Конституционный суд разрешил изымать имущество не только у семей, но и у знакомых коррупционеров - в случае если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена.

Политика В Киеве признались, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным Заявление прозвучало, как ответ на вопрос — зачем, вообще, Зеленский так жаждет встречи с Владимиром Путиным.

Армия и оружие США хотят создать в Сирии отдельное квазигосударство, заявил Лавров Накануне Лавров заявил, что попытки США ограбить Сирию и забрать под свой контроль нефтяные месторождения противозаконны и не несут ничего хорошего.

Происшествия Следователь засекретил все материалы по делу Голунова "Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.

Политика Макрон заявил о беспрецедентном кризисе международной системы Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мир переживает беспрецедентный кризис международной системы.

Футбол Врач сборной России назвал сроки восстановления Черышева и Баринова Врач сборной России Эдуард Безуглов поделился информацией о травмах полузащитников Дениса Черышева и Дмитрия Баринова.

Политика Парламент Молдавии отправил правительство в отставку Парламент Молдавии выразил вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Майей Санду, сформированному коалицией социалистов и проевропейским блоком Acum.