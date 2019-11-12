Общество
Вести.RuДолги россиян за ЖКХ не снижаются
В ходе совещания в ситуационном центре правительства министр сообщил, что долги коммунальных организаций за топливные ресурсы по-прежнему остаются большой проблемой. Сумма долга за топливо составляет 176,5 миллиона рублей. В целом же потребители задолжали за услуги ЖКХ 1,3 триллиона, сообщил Мутко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 20:50, Ашберн
Общество
Глава Минприроды назвал регионы на грани «мусорного коллапса»
Особое внимание министр рекомендовал обратить тем регионам, где уже были зафиксированы случаи некачественной работы региональных операторов.
News.ru 03:46
Авто
Самый мощный серийный гиперкар в мире представлен в Дубае
Японская инжиниринговая компания Aspark представила финальную версию своего гиперкара Owl.
Тарантас Ньюс 06:27
Здоровье
Доказана смертельная опасность популярного лекарства
Популярная пищевая добавка и лекарственное средство «Кратом», использующееся в западных странах, может оказывать негативное воздействие на печень.
Lenta.ru вчера в 03:49
Политика
Вице-премьер Украины заявил о готовности к снятию санкций с России
Как отметил Кулеба, в случае такого решения в отношении санкций «лавина «зрады» сойдёт однозначно».
RT на русском 04:44
Политика
Путин указал на воровство при строительстве космодрома «Восточный»
Мой Брянск вчера в 04:33
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform 03:00
Здоровье
Терапевт из США назвал лекарства, которые опасны для пожилых людей
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые из США предупреждают, что многим пожилым людям категорически противопоказано применение ряд лекарств, а точнее шести.
ToDay News Ufa 10 ноября в 21:54
Здоровье
В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России
Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
Экономика сегодня вчера в 17:36
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами в Лондоне
Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами проекта Shout — они занимаются помощью людям, которые попали в кризисную ситуацию.
Salt Mag 09:32
Общество
Project Syndicate: цифровая валюта КНР — это крупный вызов для Запада
Западным правительствам пора задуматься об ответных мерах на будущий вызов со стороны китайской цифровой валюты, пока не стало слишком поздно, заявил американский экономист Кеннет Рогофф в статье для издания Project Syndicate.
REGNUM 01:42
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
RT на русском вчера в 22:03
Политика
Хроника пикирующей адвокатуры. В Госдуму вносится законопроект, который может оставить граждан беззащитными. И все ради денег
Слов нет — было бы приятным примерить на себя пастернаковское: «Мы, поэты, производим впечатление».
Новая газета вчера в 08:41
Экономика
В России резко подешевела свинина
Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 02:31
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Политика
ФСБ призывает готовиться к масштабным утечкам персональных данных
Опасения спецслужбы выглядят обоснованными на фоне участившихся утечек персональных данных россиян: самые громкие подобные случаи связаны с попадающими в руки мошенников базами данных клиентов различных крупных отечественных банков.
URA.Ru 20:45
Футбол
Лэмпард ввел в «Челси» систему штрафов
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ввел систему штрафов в лондонском футбольном клубе, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 14:45
Шоу-бизнес
Гузеева впервые за долгое время показала мужа
Лариса Гузеева сняла своего супруга ресторатора Игоря Бухарова на видео во время шоппинга, сообщает «Комсомольская правда».
Рамблер 15:15
Экономика
В Магаданской области заканчиваются запасы мазута для котельных
В Магаданской области запасы мазута для котельных закончатся через несколько недель.
Общественное телевидение России 13:10
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 03:31
Интернет
Instagram запустил клона TikTok
Instagram запустил новую функцию для сторис под названием Reels.
The GEEK 09:48
Политика
Кремль ответил на предложение Назарбаева о встрече Путина и Зеленского
В Кремле ответили на предложение бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать встречу российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, пишет RT.
Национальная служба новостей 04:56
Хоккей
Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" намерен вывести из состава российского форварда Илью Ковальчука, передает ТАСС.
Газета.Ru 19:59
Армия и оружие
В Пентагоне назвали Китай и Россию главными угрозами для США
Не самые дружественные в отношении Москвы настроения и попытки увидеть российского врага и "влияние" во всём по-прежнему не отпускают руководство США, которое по-прежнему считает Россию, а также Китай главными угрозами.
Life.ru 17:30
Наука
Люди приобретают способность распознавать эмоции собак с возрастом
Как установили ученые в ходе проведенного исследования, дети хуже понимают эмоции собак, чем взрослые.
Ugpressa.ru 07:28
Спорт
Ласицкене не вошла в число претенденток на звание легкоатлетки года
Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене не вошла в число пяти претенденток на звание лучшей легкоатлетки года.
News.ru 09:18
Транспорт
Росавтодор, Минтранс и ГИБДД корректируют применение дорожных знаков
Знак «Главная дорога» и «Уступите дорогу» применяются в паре, их устанавливают обычно с разных сторон перекрестка.
Коммерсантъ вчера в 17:43
Политика
США назвали Турции способ урегулирования ситуации с С-400 и F-35
США обрисовали Турции предпочтительный путь разрешения ситуации с российскими зенитно-ракетными комплексами С-400 и американскими истребителями F-35, сообщили 12 ноября в Белом доме.
Известия 19:47