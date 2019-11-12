Общество

Вести.RuВести.RuДолги россиян за ЖКХ не снижаются

В ходе совещания в ситуационном центре правительства министр сообщил, что долги коммунальных организаций за топливные ресурсы по-прежнему остаются большой проблемой. Сумма долга за топливо составляет 176,5 миллиона рублей. В целом же потребители задолжали за услуги ЖКХ 1,3 триллиона, сообщил Мутко.
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Российская газета12:16

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Вести.Ru05:20

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