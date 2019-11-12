Общество
Вести.RuДолги россиян за ЖКХ не снижаются
В ходе совещания в ситуационном центре правительства министр сообщил, что долги коммунальных организаций за топливные ресурсы по-прежнему остаются большой проблемой. Сумма долга за топливо составляет 176,5 миллиона рублей. В целом же потребители задолжали за услуги ЖКХ 1,3 триллиона, сообщил Мутко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мутко: задолженность коммунальных организаций за энергоресурсы превысила 176 млрд рублей
Общественное телевидение России08:38
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:05, Ашберн
Политика
Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского с Путиным
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
Политика
Лукашенко рассказал о возможности отмены смертной казни
Возможность отмены смертной казни в Белоруссии может обсуждаться лишь на референдуме.
Интернет
Google Chrome будет помечать медленные сайты
Компания Google планирует ввести новую функцию в свой браузер. Chrome будет помечать медленные и быстрые сайты определенной маркировкой.
Политика
В Киеве заявили об отсутствии препятствий для нормандского саммита
«Были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате на высшем уровне — разведение сил и средств в районе населённых пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении», — написала она в Facebook.
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Экономика
Дитрих попросил выделить РЖД 40 млрд рублей из ФНБ
Министр транспорта Евгений Дитрих обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить РЖД средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), находящиеся на счетах ВТБ, сообщает РБК.
Политика
Парламент Молдавии отправил правительство Санду в отставку
Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.
Теннис
Федерер обыграл Берреттини на Итоговом турнире ATP
Политика
Соловьев отреагировал на возбуждение СБУ уголовных дел против него
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на возбуждение против него двух уголовных дел на Украине.
Космос
В NASA одобрили «космического ската» для исследований Венеры
Хоккей
Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала
Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».
Общество
В России предложили убрать ограничения на крепость пивных напитков
Производители пивных напитков просят внести поправки в техрегламент ЕАЭС с целью не ограничивать крепость спиртного 7 градусами.
Общество
Путин одобрил распространение налога для самозанятых на все регионы
Министр финансов предложил со следующего года дать право регионам на такой режим — налог на профессиональный доход.
Армия и оружие
Российское исследовательское судно «Янтарь» напугало США
Гаджеты
Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress
Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Политика
Порошенко выразил уверенность в том, что Крым снова будет украинским
По словам Порошенко, на Украине не все верят в том, что Крым снова станет украинским.
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
Общество
В России предложили сократить срок использования шипованной резины
Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская решили расстаться
Кризис в отношениях дошел до того, что в эфире программы «ЯнаСупер» Рудковская заявила о том, что расстается с Плющенко.
Происшествия
В Подмосковье сгорели 13 мобильных комплексов видеофиксации
В МЧС сообщили, что площадь горения - 200 квадратных метров, сгорели все 13 автомобилей, что находились на стоянке.
Политика
Bloomberg узнал о нежелании Путина делать «подарок» Нетаньяху
По словам собеседников агентства, Путин не хочет делать «подарок» израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, который «находится в политическом подвешенном состоянии».
Общество
КС счел законным изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров
Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его законное приобретение.
Общество
Wintershall Dea: «Северный поток — 2» завершат до конца 2019 года
Технологии
Windows 10 November 2019 Update выходит уже завтра
Обещанное Microsoft ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, также известное как 1909 и 19H2, ориентировочно стартует во вторник, 12 ноября.
Политика
Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»
11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
Теннис
Рафаэль Надаль разозлился на журналиста из-за вопроса о жене
Испанский теннисист Рафаэль Надаль остался недоволен вопросами журналистов после поражения в группе Итогового турнира ATP.
Фигурное катание