Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Вести.Ru
Вести.Ru

Долги россиян за ЖКУ стремительно растут

Еще 350 млрд руб. россияне задолжали ресурсоснабжающим организациям. В том числе 145 млрд руб. приходятся на долги за тепло, 62 млрд руб. – за электроэнергию, 52 млрд руб. – за газ.В источнике
Вести.Ru
News.ru
RuNews24.ru
Ридус
Рамблер
Evo-rus.com
Народные новости
Газета.Ru
Общественная служба новостей
Пенза-Пресс
Московский Комсомолец
ФАН
Ruposters.ru
SM News
Вечерняя Москва
Телеканал 360°
Lenta.ru
ПолитРоссия
Новые Известия
Соловей.Инфо
ИА Красная Весна
Российская газета
ОГТРК Ямал-Регион
Наша версия
Domostroyrf.ru
Цензуры.Нет
ПРАЙМ
Накануне.Ru
Экономика сегодня
ТВ Центр
С чего всё началось

Утечка долгов

Заметно выросли с начала 2020 года долги за воду (с 32 до 38 млрд рублей), водоотведение (с 20 до 24 млрд) и вывоз мусора (с 16 до 29 млрд). Прирост долгов на 55 млрд рублей - это очень много, считает директор НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая.
Российская газетавчера в 11:56
Подробнее о событии

Долги россиян за ЖКУ стремительно растут

Вести.Ru03:22

Названа сумма долга россиян за ЖКУ

РИА Новости05:04

Задолженность по квартплате в России составила более 600 млрд рублей

ИА Красная Весна04:29

Раскрыта сумма долга россиян за услуги ЖКХ

ПРАЙМ05:57

Раскрыта сумма долга россиян за услуги ЖКХ

Lenta.ru03:10

Утечка долгов

Российская газетавчера в 11:56

Эксперт рассказал, как россиянам можно сэкономить на ЖКХ

News.ruвчера в 09:30
Интересное

Новак: к 2030 году мировое потребление природного газа, как ожидается, возрастет на 15%

В течение десятилетия мировое потребление природного газа возрастет, как ожидается, на 15% по отношению к уровню 2019 году, превысив, таким образом, к 2030 году 4,5 трлн кубометров.
Деловое.ТВвчера в 09:40

Для ремонта Капитолия в США потребуется более 30 миллионов долларов

Очистка битого стекла, дверей и граффити, а также обеспечение безопасности Капитолия США после нападения шестого января, будет стоить более 30 миллионов долларов, сообщили законодателям сотрудники, отвечающие за функционирование здания конгресса.
Российская газета18:50