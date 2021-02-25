Заметно выросли с начала 2020 года долги за воду (с 32 до 38 млрд рублей), водоотведение (с 20 до 24 млрд) и вывоз мусора (с 16 до 29 млрд). Прирост долгов на 55 млрд рублей - это очень много, считает директор НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая.

Российская газета вчера в 11:56