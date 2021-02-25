Долги россиян за ЖКУ стремительно растут
Еще 350 млрд руб. россияне задолжали ресурсоснабжающим организациям. В том числе 145 млрд руб. приходятся на долги за тепло, 62 млрд руб. – за электроэнергию, 52 млрд руб. – за газ.В источнике
С чего всё началось
Утечка долгов
Заметно выросли с начала 2020 года долги за воду (с 32 до 38 млрд рублей), водоотведение (с 20 до 24 млрд) и вывоз мусора (с 16 до 29 млрд). Прирост долгов на 55 млрд рублей - это очень много, считает директор НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая.
Российская газетавчера в 11:56
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