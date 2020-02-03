Экономика
URA.RuДолги россиян за десять лет выросли в шесть раз
Россияне просрочили по кредитам в среднем 18-20 тысяч рублей, что составляет две трети от средней месячной зарплаты. Таким образом, за последние десять лет задолженность выросла в шесть раз. Такие цифры приводит Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
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с чего всё началось
Просроченные долги россиян за последние десять лет выросли в шесть раз: их объем в расчете на одного экономически активного жителя России на начало текущего года составлял в среднем 18-20 тысяч рублей против 3 тысяч рублей в начале 2010 года, подсчитали для РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).РИА Новостивчера в 19:07
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