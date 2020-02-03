Просроченные долги россиян за последние десять лет выросли в шесть раз: их объем в расчете на одного экономически активного жителя России на начало текущего года составлял в среднем 18-20 тысяч рублей против 3 тысяч рублей в начале 2010 года, подсчитали для РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

с чего всё началось

Россияне просрочили по кредитам в среднем 18-20 тысяч рублей, что составляет две трети от средней месячной зарплаты. Таким образом, за последние десять лет задолженность выросла в шесть раз. Такие цифры приводит Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Долги россиян за десять лет выросли в шесть раз

Политика Симоньян опубликовала цитату из письма британца об RT и «Би-би-си» Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян опубликовала письмо одного из читателей газеты The Telegraph, в котором он выразил недовольство тем, как телеканал "Би-би-си" освещал ситуацию с Brexit.

Общество В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17 Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

Общество Для шумных соседей ужесточат наказание на общероссийском уровне Если соседи мешают спать более двух раз в месяц, по новому закону им будет грозить административный штраф от 5 до 50 тыс рублей.

Общество Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».

Происшествия Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде "Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.

Общество В КНР оценили уровень смертности в стране от последствий коронавируса Доля смертности в Китае от последствий нового коронавируса составляет 2,1%, что значительно ниже числа летальных исходов при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС), заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $55 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 2,8% - до $54,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:25 мск.

Космос На Марсе обнаружена база инопланетян Скептики полагают, что Уоринг в очередной раз наткнулся на природные образования, которые не имеют ничего общего с пришельцами и никак не доказывают их существование.

Политика Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».

Политика Украина анонсировала новые иски против России Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России. Об этом он рассказал в интервью порталу «Главком».

Финансы Рублю предсказали непрерывное падение Аналитики Nordea Bank, крупнейшего в Северной Европе, предсказали, что к концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей, пишет РИА Новости.

Технологии Смартфоны назвали разносчиками коронавируса На смартфонах, в целом, собирается довольно много грязи в связи с активным использованием людьми.