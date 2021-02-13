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Gazeta.SPb
Gazeta.SPb

Долги россиян за теплоэнергию выросли на 15,5 млрд рублей в 2020 году

Россияне и управляющие компании не спешат выплачивать долги за тепло. Сумма долга перевалила за 15,5 млрд рублей в минувшем году.В источнике
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Россияне задолжали 15,5 млрд рублей за тепло в 2020 году

Газета.Ruвчера в 03:55

Суммарные долги за тепло по итогам 2020 года выросли на 15,5 млрд рублей

ТАССвчера в 03:10

Долги россиян за отопление выросли на 15,5 млрд рублей

Московский Комсомолецвчера в 03:18

Долги за тепло в России в 2020 году выросли на 15,5 млрд рублей

Комсомольская правдавчера в 03:27

Долги россиян за тепло в 2020 году выросли на 15,5 миллиарда рублей

РИА Новостивчера в 02:52

Долги за отопление в России выросли на 15,5 млрд рублей

Профильвчера в 22:37

Долги россиян за отопление выросли до 209 млрд рублей

News.ruвчера в 22:04
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