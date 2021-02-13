Gazeta.SPbДолги россиян за теплоэнергию выросли на 15,5 млрд рублей в 2020 годуРоссияне и управляющие компании не спешат выплачивать долги за тепло. Сумма долга перевалила за 15,5 млрд рублей в минувшем году.В источникеGazeta.SPbГазета.Ru9111.ruОбщественная служба новостейРеальное времяМосковский КомсомолецАБНПРАЙМРИА НовостиРусская ПланетаПрофильКомсомольская правдаЮжный ФедеральныйАргументы и ФактыЭкономика сегодняВнешнеэкономические связиRuposters.ruАМИТЕЛФедералПрессРамблерРосбалтПодробнее о событииРоссияне задолжали 15,5 млрд рублей за тепло в 2020 годуГазета.Ruвчера в 03:55Суммарные долги за тепло по итогам 2020 года выросли на 15,5 млрд рублейТАССвчера в 03:10Долги россиян за отопление выросли на 15,5 млрд рублейМосковский Комсомолецвчера в 03:18Долги за тепло в России в 2020 году выросли на 15,5 млрд рублейКомсомольская правдавчера в 03:27Долги россиян за тепло в 2020 году выросли на 15,5 миллиарда рублейРИА Новостивчера в 02:52Долги за отопление в России выросли на 15,5 млрд рублейПрофильвчера в 22:37Долги россиян за отопление выросли до 209 млрд рублейNews.ruвчера в 22:04Показать ещёОценить109КомментироватьПоделиться