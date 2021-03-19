Долги россиян за тепло в январе выросли почти на 29 млрд рублей
В январе 2021 года общая сумма задолженности россиян за тепловую энергию достигла 237,9 млрд рублей – только за месяц долги выросли на 28,7 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы ассоциации «Совет производителей энергии».В источнике
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Суммарные долги россиян за тепло в январе выросли почти на 29 млрд рублей
Совокупная задолженность за тепловую энергию в России в январе 2021 года выросла на 28,7 млрд рублей и достигла 237,9 млрд рублей, говорится в материалах ассоциации "Совет производителей энергии", с которыми ознакомился ТАСС.
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