В январе 2021 года общая сумма задолженности россиян за тепловую энергию достигла 237,9 млрд рублей – только за месяц долги выросли на 28,7 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы ассоциации «Совет производителей энергии».

С чего всё началось Суммарные долги россиян за тепло в январе выросли почти на 29 млрд рублей Совокупная задолженность за тепловую энергию в России в январе 2021 года выросла на 28,7 млрд рублей и достигла 237,9 млрд рублей, говорится в материалах ассоциации "Совет производителей энергии", с которыми ознакомился ТАСС. ТАСС вчера в 01:00