Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
9111.ru

Долги россиян за тепло в январе выросли почти на 29 млрд рублей

В январе 2021 года общая сумма задолженности россиян за тепловую энергию достигла 237,9 млрд рублей – только за месяц долги выросли на 28,7 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы ассоциации «Совет производителей энергии».В источнике
Накануне.Ru
ПРАЙМ
Реальное время
Ngs24.ru
TatCenter
Национальная служба новостей
БИЗНЕС Online
Ярновости
Общественное телевидение России
С чего всё началось

Суммарные долги россиян за тепло в январе выросли почти на 29 млрд рублей

Совокупная задолженность за тепловую энергию в России в январе 2021 года выросла на 28,7 млрд рублей и достигла 237,9 млрд рублей, говорится в материалах ассоциации "Совет производителей энергии", с которыми ознакомился ТАСС.
ТАССвчера в 01:00

Подробнее о событии

В Татарстане задолженность по платежам за ЖКУ составляет более 8 млрд рублей

Реальное времявчера в 16:12

Долги россиян за тепло составили почти 270 миллиардов рублей

Накануне.Ruвчера в 03:49

Суммарные долги россиян за тепло в январе выросли почти на 29 млрд рублей

ТАССвчера в 01:00

Сумма долгов россиян за тепло в январе выросла на 29 млрд рублей

Национальная служба новостейвчера в 02:46

В России выросли долги за теплоэнергию

ПРАЙМвчера в 01:37

В Красноярске не вырос процент должников за тепло, несмотря на новую схему оплаты

Ngs24.ruвчера в 01:15

Суммарные долги жителей России за тепло выросли почти на 29 миллиардов рублей

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:24
Интересное

Глава Минздрава Челябинской области отчитался о росте зарплат врачей на 63%

Областной Минздрав Челябинской области отчитался о выплатах врачам в 2020 году, глава ведомства Юрий Семенов рассказал о повышении зарплат медицинских работников, передает "Комсомольская Правда".
SM News Челябинск18 марта в 09:56

Меркель не исключила закупку Германией вакцины «Спутник V»

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила закупок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на национальном уровне в случае отсутствия общего решения по поставкам на уровне ЕС, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 14:37

«Честно сказать, скучаем». Петербуржцы вспомнили поездки в Финляндию и рассказали, чего им не хватает больше всего

На обратном пути немного подпортил настроение евро, подскочив до 92 ₽. Были в Финляндии миллион раз и всегда поражались той разнице, которая ощущалась сразу после пересечения границы.
Фонтанка.Рувчера в 12:26

Делегации США и Китая обвинили друг друга в нарушении протокола на переговорах в Анкоридже

Со стороны Китая в переговорах участвуют член политбюро ЦК Коммунистической партии Ян Цзечи и глава МИД Ван И. Как передает агентство "Синьхуа", со ссылкой на чиновника из китайской делегации, представители США нарушили протокол, значительно превысив отведенное им на вступительную речь время.
Суть событийвчера в 02:10