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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Долги за отопление увеличились на 15,5 млрд рублей по итогам года

По их данным, на 1 января 2021 года общая сумма задолженности за тепло составила 209,2 млрд руб.В источнике
Коммерсантъ
MagadanMedia.ru
URA.Ru
ПРАЙМ
Anews
ФАН
С чего всё началось

Долги за отопление увеличились на 15,5 млрд рублей по итогам года

По их данным, на 1 января 2021 года общая сумма задолженности за тепло составила 209,2 млрд руб. «Это свидетельствует о нарушении тренда сезонного характера по сравнению с прошлым годом, снижении уровня оплаты, накоплении неоплаченной задолженности»,— говорят в СПЭ.
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