По их данным, на 1 января 2021 года общая сумма задолженности за тепло составила 209,2 млрд руб.

С чего всё началось Долги за отопление увеличились на 15,5 млрд рублей по итогам года По их данным, на 1 января 2021 года общая сумма задолженности за тепло составила 209,2 млрд руб. «Это свидетельствует о нарушении тренда сезонного характера по сравнению с прошлым годом, снижении уровня оплаты, накоплении неоплаченной задолженности»,— говорят в СПЭ. Коммерсантъ вчера в 16:53