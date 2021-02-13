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KM.ru
KM.ru

Долги за отопление в России по итогам года увеличились на 15,5 млрд руб

Закон запрещает отключать потребителей за долги за тепловую энергию.В источнике
MagadanMedia.ru
Коммерсантъ
URA.Ru
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Anews
ФАН
С чего всё началось

Долги за отопление увеличились на 15,5 млрд рублей по итогам года

По их данным, на 1 января 2021 года общая сумма задолженности за тепло составила 209,2 млрд руб. «Это свидетельствует о нарушении тренда сезонного характера по сравнению с прошлым годом, снижении уровня оплаты, накоплении неоплаченной задолженности»,— говорят в СПЭ.
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Долги за отопление в России по итогам года увеличились на 15,5 млрд руб

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