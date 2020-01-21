В законопроект вошла отдельная статья по взысканию просроченной задолженности физлиц по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. В ней в том числе указывается, что взыскивать задолженность по ЖКХ смогут профессиональные коллекторы.

с чего всё началось

Коллекторов решили допустить до полноценной работы с долгами россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Коллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ

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