Общество
Lenta.ruКоллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ
Коллекторов решили допустить до полноценной работы с долгами россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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с чего всё началось
В законопроект вошла отдельная статья по взысканию просроченной задолженности физлиц по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. В ней в том числе указывается, что взыскивать задолженность по ЖКХ смогут профессиональные коллекторы.Коммерсантъ16:47
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С архангелогородца, нашедшего работу в Москве, взыскали долг за услуги ЖКХ
Архангельские известия02:32
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Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы должны добиваться энергетической безопасности, а Вашингтон готов помочь им в этом вопросе.
Политика
Генсек ООН просит Совбез поддержать итоги саммита по Ливии
Поддержка Советом Безопасности ООН берлинской конференции по Ливии является важным условием ее результативности, 21 января заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции после закрытых консультаций Совбеза по Ливии.
Армия и оружие
Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара
Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
Музыка
Британский монетный двор выпустил монеты в честь группы Queen
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Пользователи из нескольких стран пожаловались на сбои в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
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Адвокаты потребовали рассекретить дело Рамиля Шамсутдинова
Как пишет «Чита.ру», ранее юристам Шамсутдинова запретили разглашать любые сведения, связанные с расследованием уголовного дела.
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Спорт
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Политика
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Владимир Путин назначил министром иностранных дел в новом правительстве Сергей Лаврова. Эту должность Лавров занимает с 2004 года.
Политика
Ну вот и назван состав нового Правительства.
Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
Наука
Ученые зафиксировали у посетителей фестивалей улучшение настроения от психоделиков
Исследователи из США, Германии и Великобритании впервые показали в полевых условиях, что психоделики улучшают настроение посетителей массовых мероприятий, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Общество
Саудовского принца заподозрили во взломе телефона американского ультрабогача
Мобильный телефон главы американской компании Amazon, ультрабогача Джеффа Безоса оказался взломан после того, как наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд отправил ему сообщение с вредоносным файлом в WhatsApp.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Политика
Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии
Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран в список государств, гражданам которых может быть ограничен въезд в Соединенные Штаты.
Экономика
«Дальневосточной ипотекой» уже воспользовались более 400 молодых семей
По программе «Дальневосточная ипотека» на 20 января заключено 440 кредитных договоров по льготной ставке на общую сумму 1,55 млрд рублей.
Происшествия
Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль
В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
Авто
Datsun обновил в России седан on-DO
Datsun объявляет о начале продаж в России обновленной версии седана Datsun on-DO.
Политика
В России сформировано новое правительство
Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.
Культура
Виктория Лопырева изменила себя в угоду мужу
На премьеру Аглая пришла вместе со своей семьей: мамой Ксенией Раппопорт, бабушкой и младшей сестрой.
Экономика
В Госдуме предложили освободить Дальний Восток от федеральных налогов
Автор документа предлагает освободить жителей Дальневосточного региона от восьми федеральных налоговых выплат.
Футбол
«Наполи» и «Лацио» выявили полуфиналиста Кубка Италии
Кино
Машины для супергероев из вселенной Marvel
Особенно учитывая, что персонаж является супергероем в фильмах, а играющий его актер — суперзвездой в реальности.
Политика
Трампа разозлила высылка Обамой российских дипломатов в 2016 году
Узнав о решении президента США Барака Обамы в 2016 году выслать российских дипломатов, нынешний американский лидер Дональд Трамп очень разозлился.
Происшествия
Фигуранту «лондонского списка» Каковкину смягчили приговор
Каковкин стал первым бизнесменом из списка Титова, который вернулся в Россию. Это произошло в феврале 2018 года.
Политика
Песков объяснил спешку с принятием поправок к Конституции
Инициативы президента всегда реализуются исключительно в приоритетном порядке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о причинах спешки с принятием конституционных поправок.
Финансы
Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов
Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.