Долги за жилищно-коммунальные услуги в России выросли на 55 млрд рублей
Как стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник, жители России задолжали за 2020 год 55 млрд рублей за коммунальные услуги. Общая сумма задолженности достигла 625 млрд рублей. По информации Росстата, в начале прошлого года долг россиян за ЖКХ составлял 615 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
Утечка долгов
За лето долги по отоплению уменьшились, но общая сумма задолженности за год все же выросла на 9,7%. Около 276 млрд рублей население задолжало управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК.
Российская газета24 февраля в 11:56
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