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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Долги за жилищно-коммунальные услуги в России выросли на 55 млрд рублей

Как стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник, жители России задолжали за 2020 год 55 млрд рублей за коммунальные услуги. Общая сумма задолженности достигла 625 млрд рублей. По информации Росстата, в начале прошлого года долг россиян за ЖКХ составлял 615 млрд рублей.В источнике
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Утечка долгов

За лето долги по отоплению уменьшились, но общая сумма задолженности за год все же выросла на 9,7%. Около 276 млрд рублей население задолжало управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК.
Российская газета24 февраля в 11:56
Подробнее о событии

Раскрыт вариант отсрочки для должников по ЖКХ

Московский Комсомолецвчера в 09:21

Раскрыта сумма долга россиян за услуги ЖКХ

ПРАЙМвчера в 05:57

Утечка долгов

Российская газета24 февраля в 11:56

Долги россиян за ЖКУ стремительно растут

Вести.Ruвчера в 03:22

Долги россиян за ЖКХ выросли на 55 миллиардов рублей за время пандемии

Телеканал 360°вчера в 03:17

Раскрыта сумма долга россиян за услуги ЖКХ

Lenta.ruвчера в 03:10

Названа сумма долга россиян за ЖКУ

РИА Новостивчера в 05:04
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Телеведущий Норкин посоветовал актрисе Бортич поблагодарить Михалкова за популярность

Резюмируя своё высказывание, телеведущий Андрей Норкин отметил, что Бортич стоит быть благодарной Михалкову, так как после его слов о ней и её заработке посещаемость странички актрисы в "Википедии" выросла в разы.
SM Newsвчера в 11:24

Прокуратура выявила в инфекционном госпитале на Сахалине опасные для жизни нарушения

Прокуратура Сахалинской области обнаружила серьезные нарушения в работе инфекционного госпиталя в городе Корсакове на юге Сахалина, в связи с чем были направлены материалы следственным органам и внесено представление главному врачу медицинского учреждения.
ТАСС18:53