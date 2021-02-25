Как стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник, жители России задолжали за 2020 год 55 млрд рублей за коммунальные услуги. Общая сумма задолженности достигла 625 млрд рублей. По информации Росстата, в начале прошлого года долг россиян за ЖКХ составлял 615 млрд рублей.

С чего всё началось Утечка долгов За лето долги по отоплению уменьшились, но общая сумма задолженности за год все же выросла на 9,7%. Около 276 млрд рублей население задолжало управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК. Российская газета 24 февраля в 11:56