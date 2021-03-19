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Известия
Известия

Долги за теплоэнергию в России выросли на 12%

С 1 января по 1 февраля 2021 года долг потребителей (УК, граждан и бизнеса) за теплоснабжение перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) увеличился на 28,7 млрд рублей — до 237,9 млрд рублей, то есть примерно на 12%.В источнике
Известия
РИА Томск
ZAB.RU
PrimaMedia.ru
Телеканал 360°
Онлайн Тамбов.ру
URA.Ru
VSE42.RU
РИАМО
Ivbg.ru
ФедералПресс
News.ru
С чего всё началось

Час оплаты: долги за теплоэнергию в России выросли на 12%

Долг потребителей за тепловую энергию в России составляет почти 238 млрд рублей. Темпы роста долгов увеличиваются — с января по февраль 2021 года просрочка выросла на 12%, или почти на 29 млрд. Главными нарушителями оказались управляющие компании, малый бизнес и население.
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