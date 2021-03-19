С 1 января по 1 февраля 2021 года долг потребителей (УК, граждан и бизнеса) за теплоснабжение перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) увеличился на 28,7 млрд рублей — до 237,9 млрд рублей, то есть примерно на 12%.

С чего всё началось Час оплаты: долги за теплоэнергию в России выросли на 12% С 1 января по 1 февраля 2021 года долг потребителей (УК, граждан и бизнеса) за теплоснабжение перед энергоснабжающими организациями (РСО) увеличился на 28,7 млрд рублей — до 237,9 млрд рублей, то есть примерно на 12%. Известия 17:01