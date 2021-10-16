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Долгосрочные контракты с «Газпромом» вернут ЕС энергетическую стабильность

Вице-премьер России Александр Новак назвал «хайпом» призывы европейских политиков отказаться от газа.
Экономика сегодня
Как отметил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, после долгой отопительной фазы прошлой зимы газохранилища в ЕС опустели.
RT на русском
Вице-премьер подчеркнул, что Россия не только полностью исполняет свои обязательства в соответствии со всеми подписанными контрактами, "но и даже увеличила по сравнению с прошлым годом на 15% объемы поставок на глобальные рынки".
ТАСС
6 октября цена за 1 тыс. куб. м. природного газа на бирже ICE достигла исторического максимума и составила $1969,2, но в тот же день уменьшилась на $800.
РБК

С чего всё началось

Новак прокомментировал хайп европейских политиков
Цены обозначим не в рублях, а в евро. Итак, в России цена на оптовом рынке составляет примерно 30 евро за мегаватт-час. Для сравнения: по состоянию на прошлую неделю в Германии – 302,5 евро, во Франции – 298, в Британии – все 320 фунтов.
Smotrim.ru04:57

Подробнее о событии

Долгосрочные контракты с «Газпромом» вернут ЕС энергетическую стабильность
Экономика сегодня07:59
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Новак допустил повторение энергокризиса в Европе
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