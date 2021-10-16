Вице-премьер подчеркнул, что Россия не только полностью исполняет свои обязательства в соответствии со всеми подписанными контрактами, "но и даже увеличила по сравнению с прошлым годом на 15% объемы поставок на глобальные рынки".
Цены обозначим не в рублях, а в евро. Итак, в России цена на оптовом рынке составляет примерно 30 евро за мегаватт-час. Для сравнения: по состоянию на прошлую неделю в Германии – 302,5 евро, во Франции – 298, в Британии – все 320 фунтов.
Вице-премьер России Александр Новак назвал иждивенческой позицию Украины по газовому вопросу в отношении других стран, а также отметил «удивительную» политику Киева по закупке российского газа дороже, чем было возможно.
Москва предложила формулу расчета стоимости газа, согласно которой одна тысяча кубометров стоила бы с нового года 790 долларов, а это Белград не устраивает, заявил сербский лидер Александр Вучич в эфире TV Prva.
МВД и Минтранс разработали поправки, которые определяют правила дорожного движения для «средств индивидуальной мобильности», включая гироскутеры и электросамокаты, а также дают определение этому понятию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.