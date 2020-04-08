Налог на процентный доход может распространяться и на вкладчиков, чьи депозиты в сумме не превышают миллион рублей. Это следует из расчетов рейтингового агентства «Эксперт РА» и «БКС Премьер», подготовленных специально для «Известий».

с чего всё началось

Налог на процентный доход коснется и вкладчиков с депозитами менее миллиона рублей, подсчитало рейтинговое агентство "Эксперт РА". Это "длинные" вклады – на 2-3 года — с начислением процентов в конце срока.

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