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Долговая дорога к морю: в России выросла доля займов на отдых

Число займов на летний отдых среди россиян резко выросло с началом школьных каникул и периода отпусков, рассказали «Известиям» в финансовом маркетплейсе «Юником-24». В период с 1 по 7 июня доля заявок на такие займы в МФО составила 3–4%.В источнике

С чего всё началось

Долговая дорога к морю: в России выросла доля займов на отдых

Россияне всё чаще вынуждены влезать в долги, чтобы отдохнуть этим летом. Об этом свидетельствуют данные о выданных с начала июня потребительских кредитах в банках и займах в МФО.
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