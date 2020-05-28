Экономика
Ivbg.ruДолговая нагрузка на россиян достигла исторического максимума
Как отметили в Банке России, почти у четверти взявших кредиты россиян (23%) выплаты по ним составляют более 80% от дохода.
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Долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума
Комсомольская правдавчера в 10:35
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Политика
Посольство России напомнило Вашингтону о выселении индейцев
Напомним, закон о переселении индейцев на необжитые территории был подписан в 1830 году.
Городовой 05:55
Общество
Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером
Американская модель Кайли Дженнер перестала быть миллиардером, сообщил Forbes.
Ведомости 09:56
Политика
«Левада-центр»: уровень доверия россиян к Путину снова упал
Рейтинг доверия россиян к президенту Владимиру Путину опять опустился, свидетельствуют данные опроса Левада-центра .
Znak.com 11:57
Экономика
Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
Известия 11:24
Армия и оружие
Бомбардировщики США впервые пролетели над Европой с украинскими Су-27
Украинские истребители Су-27 впервые составили эскорт американским стратегическим бомбардировщикам, выполнившим полет над Европой и Черным морем.
РБК 11:05
Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 12:33
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
Общество
Голикова заявила о разделении умерших с коронавирусом на группы
Третья группа связана с иными причинами смерти, болезнями, которыми человек страдал при жизни без учета COVID-19.
РБК 13:09
Общество
Минюст отказался от увеличения штрафов за нарушение ПДД в новом КоАП
Минюст решил не увеличивать в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
РБК 12:11
Кино
Apple снимет с Paramount Pictures новый фильм Мартина Скорсезе
Sostav.ru вчера в 00:20
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Политика
МИД России призвал США расследовать убийство афроамериканца Флойда
МИД России призывает США тщательно расследовать убийство афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
RT на русском 13:14
Происшествия
В Подмосковье начали проверку сообщений об осквернении Вечного огня
Красногорск, 29 мая 2020, 16:47 — REGNUM В Подмосковье начали проверку размещенной в соцсетях информации об осквернении вандалами Вечного огня в Одинцове.
REGNUM 09:47
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 29 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:05
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com 10:05
Происшествия
Умер активист и журналист Сергей Мохнаткин
ТАСС вчера в 16:32
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков отпустил бороду за время карантина
Российская газета 13:36
Политика
Украина может выйти из Минских соглашений — депутат Рады
Киев, 29 мая 2020, 12:25 — REGNUM Украина получит право выйти из Минских соглашений, если Россия не будет их «выполнять», заявил глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко 29 мая в интервью изданию «Левый берег».
REGNUM 05:25
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России
Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара».
Известия 06:58
Футбол
Девушка Роналду выложила фото из тренажёрного зала
Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, поделилась новым фото из тренажёрного зала в социальных сетях.
Чемпионат 12:09
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости 13:00
Политика
Трамп объявил о прекращении отношений с ВОЗ
США прекращают отношения с Всемирной организацией здравоохранения, заявил Дональд Трамп.
Интерфакс 15:02
Политика
В МИД Украины сообщили о планах ликвидировать ДНР и ЛНР
Размышляя о будущем республик ЛНР и ДНР в желаемом для Украины ключе, Кулеба предположил, что Киеву удастся восстановить контроль над границей с Россией, вывести вооруженные формирования и ликвидировать администрацию республик.
ИА Красная Весна 27 мая в 17:51
Здоровье
Роскачество напомнило о вреде алкоголя
Алкоголь существенно замедляет снижение веса, поэтому его лучше не употреблять тем, кто соблюдает диету, такое сообщение распространило Роскачество.
Вестник Кавказа 01:39
Общество
МЧС выпустило экстренное погодное предупреждение для москвичей
МЧС выпустило экстренное предупреждение для москвичей о неблагоприятных погодных условиях.
Газета.Ru 14:54
Общество
Закрыта сделка по продаже «Ведомостей»
Закрыта сделка по продаже 100% "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), издателя газеты "Ведомости", новыми владельцами компании стали основатель "ФедералПресс" Иван Еремин и издатель газеты "Версия" Константин Зятьков, сообщил "Интерфаксу" гендиректор БНМ Глеб Прозоров.
Интерфакс 12:05
Экономика
С 1 августа увеличатся накопительные пенсии
Будет пересчитан размер накопительных пенсий для граждан Российской Федерации. Это произойдет 1 августа, сообщил Пенсионный фонд России.
Знамя труда (Альметьевск) 26 мая в 15:18
Политика
На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета
Президент Украины Владимир Зеленский представил для рассмотрения в Верховной Раде законопроект о воинском учете.
Российская газета 03:58
Общество
Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса
Как считают исследователи, поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считают ее выдумкой заинтересованных лиц, кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает.
Lenta.ru вчера в 00:52
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20