Экономика

Ivbg.ruIvbg.ruДолговая нагрузка на россиян достигла исторического максимума

Как отметили в Банке России, почти у четверти взявших кредиты россиян (23%) выплаты по ним составляют более 80% от дохода.
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Банкам РФ предсказали постепенное увеличение количества «плохих долгов»

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Долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума

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Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума

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Долговая нагрузка россиян достигла нового рекорда во время пандемии

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Посольство России напомнило Вашингтону о выселении индейцев

Напомним, закон о переселении индейцев на необжитые территории был подписан в 1830 году.
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Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером

Американская модель Кайли Дженнер перестала быть миллиардером, сообщил Forbes.
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Политика

«Левада-центр»: уровень доверия россиян к Путину снова упал

Рейтинг доверия россиян к президенту Владимиру Путину опять опустился, свидетельствуют данные опроса Левада-центра .
Znak.com 11:57
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Экономика

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

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Армия и оружие

Бомбардировщики США впервые пролетели над Европой с украинскими Су-27

Украинские истребители Су-27 впервые составили эскорт американским стратегическим бомбардировщикам, выполнившим полет над Европой и Черным морем.
РБК 11:05
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Общество

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 12:33
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Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
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Общество

Голикова заявила о разделении умерших с коронавирусом на группы

Третья группа связана с иными причинами смерти, болезнями, которыми человек страдал при жизни без учета COVID-19.
РБК 13:09
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Общество

Минюст отказался от увеличения штрафов за нарушение ПДД в новом КоАП

Минюст решил не увеличивать в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
РБК 12:11
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Кино

Apple снимет с Paramount Pictures новый фильм Мартина Скорсезе

Sostav.ru вчера в 00:20
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
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Политика

МИД России призвал США расследовать убийство афроамериканца Флойда

МИД России призывает США тщательно расследовать убийство афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
RT на русском 13:14
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Происшествия

В Подмосковье начали проверку сообщений об осквернении Вечного огня

Красногорск, 29 мая 2020, 16:47 — REGNUM В Подмосковье начали проверку размещенной в соцсетях информации об осквернении вандалами Вечного огня в Одинцове.
REGNUM 09:47
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 29 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:05
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Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com 10:05
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Умер активист и журналист Сергей Мохнаткин

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Дмитрий Песков отпустил бороду за время карантина

Российская газета 13:36
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Политика

Украина может выйти из Минских соглашений — депутат Рады

Киев, 29 мая 2020, 12:25 — REGNUM Украина получит право выйти из Минских соглашений, если Россия не будет их «выполнять», заявил глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко 29 мая в интервью изданию «Левый берег».
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Политика

Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России

Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара».
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Девушка Роналду выложила фото из тренажёрного зала

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, поделилась новым фото из тренажёрного зала в социальных сетях.
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В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости 13:00
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Политика

Трамп объявил о прекращении отношений с ВОЗ

США прекращают отношения с Всемирной организацией здравоохранения, заявил Дональд Трамп.
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В МИД Украины сообщили о планах ликвидировать ДНР и ЛНР

Размышляя о будущем республик ЛНР и ДНР в желаемом для Украины ключе, Кулеба предположил, что Киеву удастся восстановить контроль над границей с Россией, вывести вооруженные формирования и ликвидировать администрацию республик.
ИА Красная Весна 27 мая в 17:51
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Роскачество напомнило о вреде алкоголя

Алкоголь существенно замедляет снижение веса, поэтому его лучше не употреблять тем, кто соблюдает диету, такое сообщение распространило Роскачество.
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Общество

МЧС выпустило экстренное погодное предупреждение для москвичей

МЧС выпустило экстренное предупреждение для москвичей о неблагоприятных погодных условиях.
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Закрыта сделка по продаже «Ведомостей»

Закрыта сделка по продаже 100% "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), издателя газеты "Ведомости", новыми владельцами компании стали основатель "ФедералПресс" Иван Еремин и издатель газеты "Версия" Константин Зятьков, сообщил "Интерфаксу" гендиректор БНМ Глеб Прозоров.
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С 1 августа увеличатся накопительные пенсии

Будет пересчитан размер накопительных пенсий для граждан Российской Федерации. Это произойдет 1 августа, сообщил Пенсионный фонд России.
Знамя труда (Альметьевск) 26 мая в 15:18
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Политика

На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета

Президент Украины Владимир Зеленский представил для рассмотрения в Верховной Раде законопроект о воинском учете.
Российская газета 03:58
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Общество

Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса

Как считают исследователи, поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считают ее выдумкой заинтересованных лиц, кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает.
Lenta.ru вчера в 00:52
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Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
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