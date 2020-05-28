Экономика

REGNUMREGNUMДолговая нагрузка граждан России достигла исторического максимума

Москва, 28 мая 2020, 17:43 — REGNUM Долговая нагрузка граждан России достигла рекордного показателя в 10,9% доходов.
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Экономист назвал главную опасность роста долговой нагрузки в РФ

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РИА Новости вчера в 08:53
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Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня

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Сильный ветер порывами до 20 метров в секунду и град ожидаются в Москве в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
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В сети появился трейлер первого фильма, снятого по мотивам российского комикса "Майор Гром: Чумной Доктор".
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«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

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Американцы вышли на улицы после смерти чернокожего от рук полиции

Акция протеста, начавшаяся мирно, переросла в беспорядки после того, как несколько человек разбили стекла в двух патрульных машинах и запрыгнули на них.
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