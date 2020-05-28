Гаджеты IPhone 11 – самый продаваемый смартфон в мире ТОП-10 самых продаваемых смартфонов Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику, в первом квартале этого года Apple продала 19,5 млн iPhone 11 во всем мире. iPhone 11 удалось опередить самый продаваемый в прошлом году iPhone XR, который за аналогичный период был реализован в количестве 13,6 млн единиц. 120

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Здоровье В Тульской области в стационаре находятся 1430 пациентов с COVID-19 Сегодня, 28 мая, Алексей Эрк проинспектировал работу инфекционного госпиталя на 120 коек, развёрнутого в Тульской областной клинической больнице №2 им. Л.Н. Толстого.

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