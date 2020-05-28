Экономика
REGNUMДолговая нагрузка граждан России достигла исторического максимума
Москва, 28 мая 2020, 17:43 — REGNUM Долговая нагрузка граждан России достигла рекордного показателя в 10,9% доходов.
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Общество
В Москве продлили самоизоляцию и пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начинается второй этап смягчения ограничений, в рамках которого начнут работать многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города смогут выходить на прогулки.
Вести.Ru вчера в 13:17
Космос
Запуск Crew Dragon в космос отложили за несколько минут
Пилотируемый космический корабль Илона Маска Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправит ракета Falcon 9. С 2011 года, когда США свернули программу шаттлов, это первый пуск корабля с людьми на борту.
Петербургский дневник вчера в 16:33
Экономика
Почти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса
«Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе.
РБК 05:45
Общество
Опубликован проект нового порядка выдачи школьных аттестатов
Министерство просвещения опубликовало проекты нового порядка выдачи школьных аттестатов и золотых медалей в 2020 году.
Российская газета вчера в 13:33
Хоккей
НХЛ подтвердила 9-й «Морис Ришар» Овечкина
У капитана «Кэпиталз» уже девять подобных наград. Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, который брал один трофей столько раз.
Спорт-Экспресс 12:20
Общество
В Крыму назвали невыполнимыми требования Роспотребнадзора для курортов
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что власти региона обратились к правительству с просьбой смягчить меры из рекомендаций Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии коронавируса.
Дождь 01:35
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 июня.
Lenta.ru 13:17
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Космос
Российский спутник спровоцировал панику в Австралии
Российский спутник спровоцировал настоящую панику в Австралии, хотя пролетел над ней еще 4 дня назад.
РЕН ТВ 26 мая в 02:44
Наука
Эдемский сад мог существовать и для животных
По мнению палеонтологов, Эдемский сад, который находился на территории Пиннакл-Пойнт, мог существовать и для животных.
Rusargument 25 мая в 15:07
Происшествия
Американцы вышли на улицы после смерти чернокожего от рук полиции
Акция протеста, начавшаяся мирно, переросла в беспорядки после того, как несколько человек разбили стекла в двух патрульных машинах и запрыгнули на них.
Lenta.ru 09:54
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета 08:32
Гаджеты
IPhone 11 – самый продаваемый смартфон в мире
ТОП-10 самых продаваемых смартфонов Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику, в первом квартале этого года Apple продала 19,5 млн iPhone 11 во всем мире. iPhone 11 удалось опередить самый продаваемый в прошлом году iPhone XR, который за аналогичный период был реализован в количестве 13,6 млн единиц.
MobiDevices вчера в 11:49
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ 10:56
Наука
Собак научили определять мочу коронавирусных больных
Вести.Ru 08:51
Армия и оружие
В Пентагоне изобрели новый способ бомбежки
Пентагон провел испытания сбрасываемой платформы для запуска авиабомб с военно-транспортных самолетов.
Газета.Ru 13:42
Путешествия
Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу
Майя Ломидзе рассказала, когда россияне смогут выехать за границу. Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу.
Piter.tv вчера в 03:35
Общество
«Ведомости» сообщили о смене покупателя газеты
Новым покупателем 100% акций издателя газеты «Ведомости», АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт».
РБК 14:54
Общество
В Воронежской области продлён режим самоизоляции
Воронеж, 28 мая 2020, 20:53 — REGNUM Режим самоизоляции в Воронежской области продлён до 15 июня.
REGNUM 13:53
Шоу-бизнес
Куклачев осудил Пригожина за слова о «бедствующих» артистах
Недавно известный продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на тяжелую жизнь артистов в период пандемии коронавируса.
Bimru.ru 06:45
Политика
Кремль высказался по решению Собянина о прогулках по графику
Отвечая на вопрос о решении мэра Москвы по поводу прогулок москвичей по графику с 1 по 14 июня, Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в данном случае он бы не хотел вторгаться в круг полномочий глав регионов и тем более в круг полномочий Сергея Собянина.
Московский Комсомолец 05:49
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
Космос
Пензенские уфологи зарегистрировали отлет космических «пришельцев»
Еще одной характерной особенностью в конце апреля было то, что масса таких объектов, достигнув космических высот словно взрывалась.
Пенза-взгляд вчера в 08:24
Общество
В Калининградской области продлили запрет на массовые мероприятия
Запрет на проведение массовых мероприятий в Калининградской области, введенный 28 марта из-за распространения коронавируса, продлевается до 15 июня, сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам заседания оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 13:38
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 04:53
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Здоровье
Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19
По словам профессора, на сегодняшний день уже около 10 лабораторий в мире перешли к этапу исследований на людях, и наибольший интерес вызвали результаты китайских ученых, опубликованные несколько дней назад авторитетным медицинским журналом Lancet.
РИА Новости вчера в 20:21