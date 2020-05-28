Общество Собянин: Пик распространения коронавируса в Москве пройден Москва уже преодолела пик заражения коронавирусом. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил мэр столицы Сергей Собянин. 2

Общество В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон (ОЭЗ) в республике Башкортостан и Саратовской области, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации. 3

Политика Киев включил Донбасс в план по децентрализации Перспективные планы по децентрализации регионов Украины, утвержденные кабинетом министров в среду, включают неподконтрольные Киеву территории Донбасса, но не включают Крым, сообщила пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.

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Космос Могло взорваться, не долетев до земли, метеорное тело над Ставрополем «Если террористы не признаются, то это действительно болид – крупное метеорное тело, которое взорвалось, не достигнув поверхности Земли», – передает информационно-новостной портал Evo-RUS.com слова доцента кафедры общей и теоретической физики института математики и естественных наук СКФУ.

Политика Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий. 4,1K

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Общество Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru Комментируя содержащиеся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии требования, Аксёнов сообщил: "В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус — как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион". 514

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах. 395

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