Коронавирус
REGNUMДолговая нагрузка граждан России достигла исторического максимума
Москва, 28 мая 2020, 17:43 — REGNUM Долговая нагрузка граждан России достигла рекордного показателя в 10,9% доходов.
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Игры
Epic Games Store продолжают бесплатно раздавать игры
Epic Games Store не является исключением, поэтому компания продолжает бесплатно раздавать игры.
Актуальные Новости 08:40
Общество
Собянин: Пик распространения коронавируса в Москве пройден
Москва уже преодолела пик заражения коронавирусом. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Российская газета 10:21
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом 29 мая
Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовых дождях с градом в пятницу.
ТАСС 06:13
Общество
В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон (ОЭЗ) в республике Башкортостан и Саратовской области, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 08:21
Политика
МИД Украины сообщил о плане ликвидировать ДНР и ЛНР
Кулеба не стал пояснять, что в себя включает этот план.
Инфорос вчера в 16:28
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок.
Коммерсантъ 10:56
Гаджеты
Стало известно, каким будет iPhone 13
SM News 09:32
Политика
Киев включил Донбасс в план по децентрализации
Перспективные планы по децентрализации регионов Украины, утвержденные кабинетом министров в среду, включают неподконтрольные Киеву территории Донбасса, но не включают Крым, сообщила пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.
РИА Новости 10:52
Происшествия
Кто убил 101-летнего ветерана в Тамбовской области
НТВ вчера в 08:05
Общество
Названы самые уязвимые перед второй волной коронавируса регионы
Самые уязвимые субъекты назвал врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков, передает РИА Новости в четверг, 28 мая.
Lenta.ru 08:49
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Общество
Академик РАН объяснил опасность длительного ношения масок и перчаток
Число грибковых и аллергических заболеваний вырастет в России из-за постоянного ношения масок и перчаток.
Политическая Экспертиза 05:24
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
Здоровье
Россиянам назвали противопоказание для ношения маски
Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
Общество
В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
Космос
Могло взорваться, не долетев до земли, метеорное тело над Ставрополем
«Если террористы не признаются, то это действительно болид – крупное метеорное тело, которое взорвалось, не достигнув поверхности Земли», – передает информационно-новостной портал Evo-RUS.com слова доцента кафедры общей и теоретической физики института математики и естественных наук СКФУ.
Evo-rus.com 07:52
Политика
Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд
Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM вчера в 01:13
Здоровье
Японская журналистка рассказала, как её лечили от COVID-19 в Москве
Японская журналистка Асука Токуяма рассказала, как она попала в московскую больницу с подозрением на коронавирус.
News.ru 10:48
Армия и оружие
США придумали новый способ бомбежки
Пентагон испытал сбрасываемую платформу для применения авиабомб с военно-транспортных самолетов. Разработка получила название CLEAVER.
Российская газета 04:10
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Политика
Совет Европы изучит обновленную Конституцию России
Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу приняла решение направить запрос о проведении правовой экспертизы внесенных в российскую Конституцию поправок в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).
Ведомости 08:48
Общество
Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму
Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru Комментируя содержащиеся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии требования, Аксёнов сообщил: "В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус — как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион".
REGNUM вчера в 14:52
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
Гаджеты
Линейка смартфонов Honor 30 представлена в России
В России состоялась презентация флагманской линейки смартфонов Honor 30, в которую вошло три устройства Honor 30, Honor 30 Pro+ и Honor 30S.
MobiDevices 10:47
Здоровье
В Минздраве рассказали о нетипичном течении коронавируса у пожилых
Течение COVID-19 у пожилых людей очень часто нетипично — лишь у 20% заболевших есть лихорадка, что говорит об отсутствии должного ответа иммунной системы.
Парламентская газета 08:14