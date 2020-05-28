Коронавирус
REGNUMДолговая нагрузка граждан России достигла исторического максимума
Москва, 28 мая 2020, 17:43 — REGNUM Долговая нагрузка граждан России достигла рекордного показателя в 10,9% доходов.
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Общество
Опубликована карта с графиком прогулок в Москве
График прогулок для жителей столицы появился на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
РИА Новости 10:44
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины
Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
Здоровье
В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 268 человек
На 28 мая в Свердловской области у 4693 человек подтвержден коронавирус. Из них 1827 человек выздоровели, включая 127 пациентов за сутки.
Kursk.com 04:20
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Игры
Геймплей новой The Last of Us показали на видео
Компания Sony провела презентацию The Last of Us Part II, разработчики из студии Naughty Dog подробнее рассказали о сюжете игры, а также продемонстрировали 20-минутый геймплей.
Sibnet Новости 06:43
Армия и оружие
Новейшую атомную подлодку «Князь Владимир» передали флоту
Новейшую атомную подводную лодку стратегического назначения "Князь Владимир" передали Военно-морскому флоту, сообщил РИА Новости официальный представитель Объединенной судостроительной корпорации.
РИА Новости 10:24
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры разработал рекомендации для посещения кинотеатров.
РИА Новости 06:35
Общество
В Москве с 1 июня откроют более 47 тысяч объектов розничной торговли
Глава Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил радиостанции «Говорит Москва», что в городе с 1 июня откроются 47,3 тыс. предприятий розничной торговли и 9,1 тыс. предприятий бытового обслуживания.
RT на русском 05:52
Общество
В Роспотребнадзоре пояснили, зачем носить маску и перчатки на улице
На улице надо ходить в маске и перчатках, потому что не всегда получается соблюдать соцдистанцию.
Москва 24 09:18
Политика
Совет Европы изучит обновленную Конституцию России
Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу приняла решение направить запрос о проведении правовой экспертизы внесенных в российскую Конституцию поправок в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).
Ведомости 08:48
Общество
Академик РАН объяснил опасность длительного ношения масок и перчаток
Число грибковых и аллергических заболеваний вырастет в России из-за постоянного ношения масок и перчаток.
Политическая Экспертиза 05:24
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Игры
Мистический шутер Industria обещает затронуть «глубокие темы»
Игромания.ру 10:51
Экономика
В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 08:38
Общество
Новые законы с 1 июня коснутся большинства россиян
С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет начнут получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка.
Южный Федеральный 04:39
Происшествия
Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 09:39
Энергетика
Газпром полностью приостановил транзит газа через Польшу
Во вторник утром, 26 мая, прокачка газа через польский участок газопровода «Ямал — Европа» полностью прекратилась.
Вечерняя Москва 26 мая в 05:32
Экономика
Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%
С 1 августа накопительные пенсии увеличат на 9,13%. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России во вторник, 26 мая.
Известия 26 мая в 10:47
Общество
Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов
Аттестат об окончании 9 класса выдается школьникам, которые получили годовые оценки не ниже «удовлетворительно» и успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку.
Rambler News Service вчера в 12:11
Общество
Собянин прокомментировал данные о смертности от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что столичные власти публикуют все данные о смертельных случаях среди пациентов с коронавирусом и ничего не собираются скрывать.
RT на русском 09:52
Здоровье
Раскрыта опасность поспешного внедрения вакцины от коронавируса
Спешка с массовым применением вакцины от коронавируса может представлять опасность, поскольку велик риск побочных эффектов.
Новые Ведомости 05:39
Армия и оружие
Опубликованы кадры перехвата самолета-разведчика США российскими Су-35
Шестой флот ВМС США опубликовал в YouTube две видеозаписи, на которых российские истребители Су-35 перехватывают американский самолет-разведчик Poseidon P-8A.
Rambler News Service вчера в 02:49
Политика
Киев включил Донбасс в план по децентрализации
Перспективные планы по децентрализации регионов Украины, утвержденные кабинетом министров в среду, включают неподконтрольные Киеву территории Донбасса, но не включают Крым, сообщила пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.
РИА Новости 10:52
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 26 мая в 20:15
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
Армия и оружие
В Сирии сбит самый дорогой турецкий беспилотник
Арабское агентство «САНА» сообщило о том, что турецкий беспилотный летательный аппарат Anka-S, вторгнувшийся в воздушное пространство Сирии, был уничтожен силами ПВО армии Асада.
ГЛАС.RU 05:16
Авто
Появились российские поставщики новых Lada Granta и 4х4 на платформе Renault
Льготный креджит выделяется на локализацию сборочного процесса реечного рулевого механизма для моделей, выпускаемых на базе адаптированной под развивающие страны модификацией новой архитектуры Renault-Nissan CMF-B-LS.
МонаВиста 26 мая в 14:21
Происшествия
В Крыму на директора АТП завели дело за перевозку «мертвых душ»
Крымское управление УФСБ завело уголовное дело на директора транспортного предприятия, который организовал преступную схему хищения средств республиканского бюджета в особо крупном размере.
Российская газета 07:17