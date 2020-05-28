Экономика
Ivbg.ruДолговая нагрузка на россиян достигла исторического максимума
Как отметили в Банке России, почти у четверти взявших кредиты россиян (23%) выплаты по ним составляют более 80% от дохода.
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Долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума
Комсомольская правдавчера в 10:35
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Происшествия
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков
RT на русском вчера в 21:56
Здоровье
Доктор Мясников перечислил причины ослабления коронавируса в стране
Каждый раз, попадая в очередной организм, вирус немного ослабевает. Об этом рассказал доктор Александр Мясников.
Российская газета 00:03
Общество
Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Ведомости вчера в 09:04
Гаджеты
Honor представил в России смартфон Honor 30S
На онлайн-презентации новинок бренда Honor была представлена модель Honor 30S, дополнившая линейку топовых Honor 30 и Honor 30 Pro+ На онлайн-презентации бренда Honor была представлена бюджетная модель серии Honor 30 – смартфон Honor 30S.
TechFusion вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Общество
Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Интерфакс вчера в 13:02
Футбол
В Red Bull отреагировали на информацию об инвестициях в «Уфу»
В Red Bull не подтвердили информацию о заинтересованности австрийской компании в инвестировании средств в башкирский футбольный клуб.
РБК 27 мая в 07:33
Общество
Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии
Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия вчера в 20:59
Кино
Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе
Звезды фильма «Властелин колец» соберутся в видеочате на YouTube-канале актера Джоша Гэда, трансляция пройдет 31 мая, сообщается в анонсе события.
Sibnet Новости вчера в 23:25
Общество
«Крымэнерго» предъявило Ислямову иск на миллиард рублей из-за блэкаута
"Ледокол" на обочине: политический путь Ленура Ислямова >> "Крымэнерго" иском более чем в 1 миллиард рублей полагает, что эту сумму недополучило во время отключения электроэнергии, и не считает те расходы, которые "Крымэнерго" понесло бы, покупая электроэнергию у фирмы - "прокладки" - ООО "ЦОР", а фактически: у украинских энергосетей.
РИА Новости Крым вчера в 08:30
Гаджеты
IPhone 11 стал самым популярным смартфоном в первом квартале
По данным исследовательской компании Omdia, в первом квартале 2020 года Apple отгрузила 19,5 млн iPhone 11.
Astera 27 мая в 05:01
Общество
В Челябинской области продлят режим самоизоляции до 15 июня
«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлит режим повышенной готовности в регионе до 15 июня 2020 года, документ будет подписан в ближайшие дни», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы правительства региона.
RT на русском вчера в 14:57
Происшествия
В реке в Псковской области нашли тело 15-летней девочки
RT на русском вчера в 20:36
Космос
Вокруг звезды Проксима Центавра вращается экзопланета
Международная группа ученых подтвердила, что вокруг ближайшей к Солнечной системе звезды – Проксима Центавра – вращается планета размером с Землю.
Научная Россия вчера в 17:42
Кино
Продюсеры пришли за «Дедом Морозом»
Enjoy Movies основали Сарик и Гевонд Андреасяны и продюсер Георгий Малков.
Коммерсантъ вчера в 18:19
Происшествия
Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Известия вчера в 09:39
Армия и оружие
США обвинили РФ в переброске авиации в Ливию
ИжевскИнфо.РУ 27 мая в 02:04
Общество
Валуев ответил на призыв уйти из Госдумы
Metaratings вчера в 13:50
Политика
Twitter отреагировал на указ Трампа о регулировании соцсетей
Администрация Twitter прокомментировала указ президента США Дональда Трампа о регулировании работы социальных сетей.
Известия вчера в 23:12
Здоровье
Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах
С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Известия вчера в 23:33
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
Футбол
У четырех футболистов «Локомотива» диагностирован коронавирус
Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Дмитрий Баринов сдал положительный тест на коронавирус.
Вести.Ru вчера в 06:21
Общество
Москвичей предупредили о сильном ветре и граде в пятницу
Сильный ветер порывами до 20 метров в секунду и град ожидаются в Москве в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости вчера в 06:07
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru вчера в 05:46
Общество
Голосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе
Для успешного проведения голосования по поправкам в Конституцию во время пандемии коронавируса могут быть использованы площадки на открытом воздухе.
РБК вчера в 22:45
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Экономика
ЦИАН сообщил о 7%-ном падении цен на жилье в среднем по России
Средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке России за два месяца режима самоизоляции снизилась на 7,4%. Такие данные содержатся в исследовании ЦИАН, посвященном анализу вторичного рынка в период карантина.
РБК вчера в 07:19
Общество
Резкое похолодание ожидается в России с 1 июня
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первый летний день температура в Европейской части России резко снизится на восемь-девять градусов.
Аргументы недели вчера в 04:47
Общество
Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
Известия вчера в 11:51