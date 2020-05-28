Экономика

Ivbg.ruIvbg.ruДолговая нагрузка на россиян достигла исторического максимума

Как отметили в Банке России, почти у четверти взявших кредиты россиян (23%) выплаты по ним составляют более 80% от дохода.
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Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума

Ведомостивчера в 12:04

ЦБ: долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума в 10,9%

ПРАЙМвчера в 10:19

Долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума

Комсомольская правдавчера в 10:35

Долговое бремя россиян достигло исторического рекорда

Lenta.ruвчера в 10:30

Долги россиян по кредитам достигли исторического максимума

URA.Ruвчера в 10:26

ЦБ зафиксировал новый рекорд долговой нагрузки россиян

Коммерсантъвчера в 11:36

Долговая нагрузка россиян достигла нового рекорда во время пандемии

РБКвчера в 10:00
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Происшествия

В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков

RT на русском вчера в 21:56
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Здоровье

Доктор Мясников перечислил причины ослабления коронавируса в стране

Каждый раз, попадая в очередной организм, вирус немного ослабевает. Об этом рассказал доктор Александр Мясников.
Российская газета 00:03
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Общество

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости вчера в 09:04
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Гаджеты

Honor представил в России смартфон Honor 30S

На онлайн-презентации новинок бренда Honor была представлена модель Honor 30S, дополнившая линейку топовых Honor 30 и Honor 30 Pro+ На онлайн-презентации бренда Honor была представлена бюджетная модель серии Honor 30 – смартфон Honor 30S.
TechFusion вчера в 13:07
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Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
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Общество

Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Интерфакс вчера в 13:02
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Футбол

В Red Bull отреагировали на информацию об инвестициях в «Уфу»

В Red Bull не подтвердили информацию о заинтересованности австрийской компании в инвестировании средств в башкирский футбольный клуб.
РБК 27 мая в 07:33
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Общество

Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии

Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия вчера в 20:59
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Кино

Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе

Звезды фильма «Властелин колец» соберутся в видеочате на YouTube-канале актера Джоша Гэда, трансляция пройдет 31 мая, сообщается в анонсе события.
Sibnet Новости вчера в 23:25
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Общество

«Крымэнерго» предъявило Ислямову иск на миллиард рублей из-за блэкаута

"Ледокол" на обочине: политический путь Ленура Ислямова >> "Крымэнерго" иском более чем в 1 миллиард рублей полагает, что эту сумму недополучило во время отключения электроэнергии, и не считает те расходы, которые "Крымэнерго" понесло бы, покупая электроэнергию у фирмы - "прокладки" - ООО "ЦОР", а фактически: у украинских энергосетей.
РИА Новости Крым вчера в 08:30
Гаджеты

IPhone 11 стал самым популярным смартфоном в первом квартале

По данным исследовательской компании Omdia, в первом квартале 2020 года Apple отгрузила 19,5 млн iPhone 11.
Astera 27 мая в 05:01
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Общество

В Челябинской области продлят режим самоизоляции до 15 июня

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлит режим повышенной готовности в регионе до 15 июня 2020 года, документ будет подписан в ближайшие дни», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы правительства региона.
RT на русском вчера в 14:57
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Происшествия

В реке в Псковской области нашли тело 15-летней девочки

RT на русском вчера в 20:36
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Космос

Вокруг звезды Проксима Центавра вращается экзопланета

Международная группа ученых подтвердила, что вокруг ближайшей к Солнечной системе звезды – Проксима Центавра – вращается планета размером с Землю.
Научная Россия вчера в 17:42
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Кино

Продюсеры пришли за «Дедом Морозом»

Enjoy Movies основали Сарик и Гевонд Андреасяны и продюсер Георгий Малков.
Коммерсантъ вчера в 18:19
Происшествия

Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

Известия вчера в 09:39
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Армия и оружие

США обвинили РФ в переброске авиации в Ливию

ИжевскИнфо.РУ 27 мая в 02:04
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Общество

Валуев ответил на призыв уйти из Госдумы

Metaratings вчера в 13:50
Политика

Twitter отреагировал на указ Трампа о регулировании соцсетей

Администрация Twitter прокомментировала указ президента США Дональда Трампа о регулировании работы социальных сетей.
Известия вчера в 23:12
91
Здоровье

Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах

С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Известия вчера в 23:33
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Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands

Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
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Футбол

У четырех футболистов «Локомотива» диагностирован коронавирус

Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Дмитрий Баринов сдал положительный тест на коронавирус.
Вести.Ru вчера в 06:21
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Общество

Москвичей предупредили о сильном ветре и граде в пятницу

Сильный ветер порывами до 20 метров в секунду и град ожидаются в Москве в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости вчера в 06:07
15
Общество

Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru вчера в 05:46
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Общество

Голосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе

Для успешного проведения голосования по поправкам в Конституцию во время пандемии коронавируса могут быть использованы площадки на открытом воздухе.
РБК вчера в 22:45
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Политика

В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Кино

Россиянам покажут опасности ночной жизни и работы переводчиков

Lenta.ru 00:21
Экономика

ЦИАН сообщил о 7%-ном падении цен на жилье в среднем по России

Средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке России за два месяца режима самоизоляции снизилась на 7,4%. Такие данные содержатся в исследовании ЦИАН, посвященном анализу вторичного рынка в период карантина.
РБК вчера в 07:19
Общество

Резкое похолодание ожидается в России с 1 июня

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первый летний день температура в Европейской части России резко снизится на восемь-девять градусов.
Аргументы недели вчера в 04:47
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Общество

Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
Известия вчера в 11:51
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