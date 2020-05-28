Экономика

REGNUMREGNUMДолговая нагрузка граждан России достигла исторического максимума

Москва, 28 мая 2020, 17:43 — REGNUM Долговая нагрузка граждан России достигла рекордного показателя в 10,9% доходов.
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Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отдыха россиян дома

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В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
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