Экономика
REGNUMДолговая нагрузка граждан России достигла исторического максимума
Москва, 28 мая 2020, 17:43 — REGNUM Долговая нагрузка граждан России достигла рекордного показателя в 10,9% доходов.
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Долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума
Комсомольская правдавчера в 10:35
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Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России
Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара».
Известия 06:58
Экономика
Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отдыха россиян дома
Рубль может укрепиться из-за отказа россиян от поездок за границу в период отпусков.
Газета.Ru 13:08
Футбол
Зобнин рассказал о заболевании коронавирусом
Евро-футбол.ру 14:50
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 09:18
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
Гаджеты
Юристы собирают армию недовольных SMR-дисками для похода войной на Western Digital
Среди производителей жёстких дисков компания Western Digital оказалась единственной, которая рискнула использовать запись SMR в HDD для систем сетевого хранения данных.
3DNews 11:31
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
Кино
Apple снимет с Paramount Pictures новый фильм Мартина Скорсезе
Sostav.ru вчера в 00:20
Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 12:33
Шоу-бизнес
Тодоренко, Билан, Лепс и другие звезды запросили госпомощь в виде МРОТ
По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания "Гуд Фуд Стайл", учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым.
Пятый канал 06:34
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков отпустил бороду за время карантина
Российская газета 13:36
Общество
Голикова заявила о разделении умерших с коронавирусом на группы
Третья группа связана с иными причинами смерти, болезнями, которыми человек страдал при жизни без учета COVID-19.
РБК 13:09
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com 10:05
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости 13:00
Происшествия
В Нижегородской области задержали экс-чиновника, находившегося в федеральном розыске 9 лет
В Нижегородской области правоохранители задержали бывшего чиновника Росрезерва Андрея Силякова, осужденного на 11 лет за хищение четырех самолетов МиГ.
Общественное телевидение России 14:57
Авто
Volkswagen надеется захватить рынок электрокаров в Китае
В Volkswagen готовятся «захватить» китайский рынок электрических транспортных средств.
Car.ru 27 мая в 09:03
Общество
Журналиста арестовали на 15 суток за одиночный пикет в Москве
Журналиста «Новой газеты» Илью Азара арестовал на 15 суток Тверской районный суд города Москвы, 28 мая сообщает правозащитный проект «Апология протеста» в своем канале Telegram.
ИА Красная Весна вчера в 09:29
Происшествия
В Липецкой области двое полицейских подставили невиновного
В Липецкой области завершили расследование и направили на рассмотрение в суд уголовное дело в отношении двоих экс-участковых уполномоченных отдела полиции Краснинского района, обвиняемых в превышения служебных полномочий и незаконном сбыте наркотиков (ч. 1 ст. 286, п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).
Обозреватель Врн 12:57
Кино
Интимная сцена зашифрована в титрах к «Гарри Поттеру»
Поклонники франшизы уже давно заметили, что в титрах к фильму «Гарри Поттер и узник Азкабана» можно увидеть неоднозначные следы.
Слово и Дело вчера в 08:36
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок для жителей столицы.
RT на русском вчера в 11:24
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru вчера в 01:48
Общество
В Волгоградской области продлен режим самоизоляции
Оперативный штаб Волгоградской области принял решение продлить режим самоизоляции до 16 июня включительно.
Известия 11:52
Культура
Фанаты сделали русскоязычную озвучку для Alan Wake
Творческая группа R.G.MVO представила русскоязычную озвучку для психологического экшен-триллера Alan Wake.
CyberSport.ru вчера в 18:06
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Космос
Раскрыта загадка потерянной материи во Вселенной
Астрономы раскрыли загадку потери большого количества обычной (барионной) материи во Вселенной, существование которой предсказывалось, но которая никогда ранее не наблюдалась.
Lenta.ru вчера в 13:51
Космос
Найден источник высокоэнергетических нейтрино
Популярная механика 27 мая в 08:49
Транспорт
В Петербурге возобновят действие льготных проездных
С 1 июня в Петербурге возобновят действие льготных проездных билетов.
Город+ вчера в 11:45