Экономика

Ivbg.ruIvbg.ruДолговая нагрузка на россиян достигла исторического максимума

Как отметили в Банке России, почти у четверти взявших кредиты россиян (23%) выплаты по ним составляют более 80% от дохода.
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Банкам РФ предсказали постепенное увеличение количества «плохих долгов»

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Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума

Ведомости28 мая в 12:04

Долговая нагрузка россиян достигла нового рекорда во время пандемии

РБК28 мая в 10:00

Долговое бремя россиян достигло исторического рекорда

Lenta.ru28 мая в 10:30

Долги россиян по кредитам достигли исторического максимума

URA.Ru28 мая в 10:26

ЦБ: долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума в 10,9%

ПРАЙМ28 мая в 10:19

Долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума

Комсомольская правда28 мая в 10:35
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Общество

Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
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Россиянка рассказала полиции о многочасовом изнасиловании

Lenta.ru 11:06
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В подмосковных Нахабино и Истре затопило несколько десятков домов

В подмосковных Нахабино и Истре затопило несколько десятков домов. Из-за прошедшего в пятницу ливня река Нахабинка вышла из берегов.
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В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
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Общество

В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса

Вести.Ru вчера в 23:42
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Общество

Режим самоизоляции продлен в Волгоградской области

Режим самоизоляции продлен в Волгоградской области до 16 июня включительно.
Блокнот Волгоград вчера в 09:44
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Общество

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Президент США Дональд Трамп, чью резиденцию в Белом доме накануне осадили демонстранты, похвалил охраняющую его Секретную службу США, а слово "протестующие" поставил в кавычки.
РИА Новости 09:59
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Политика

Путин объявил день Парада Победы 24 июня нерабочим

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем по случаю проведения парадов в честь 75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Песков прокомментировал новый образ с отпущенной бородой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свой новый образ после того, как были опубликованы кадры, на которых он предстал с отпущенной бородой.
Lenta.ru вчера в 15:01
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Общество

«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»

РИА Новости 07:37
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АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada

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Общество

Губернатор Куйвашев пригрозил уральцам продлением карантина

В Свердловской области не смогут начать снимать ограничения по коронавирусу, пока люди нарушают режим самоизоляции.
URA.Ru 09:51
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Политика

МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты

Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
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Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
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Шоу-бизнес

Певица Валерия посетовала на «дебильную аудиторию»

Позже поклонники поинтересовались у исполнительницы в Instagram, почему она называет свою аудиторию дебильной.
News.ru вчера в 23:57
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Общество

Санатории и гостиницы в Крыму начнут открывать поэтапно с 15 июня

Второй этап возобновления работы санаторно-курортного комплекса может начаться через две недели после запуска первого.
ИА Крыминформ 10:37
Происшествия

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков

Интерфакс 11:53
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ЦИК предложит упростить правила голосования по Конституции

РБК направил запрос в пресс-службу ЦИК. Порядок голосования был утвержден в марте. Новый документ предлагает упростить процедуру.
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Космос

Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен

Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
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Общество

О добровольцах для испытания вакцины от коронавируса рассказал Мурашко

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на видеоконференции «Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19» заявил, что в ближайшие две недели в России планируют начать проводить клинические испытания вакцины от коронавируса.
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Происшествия

В Оренбургской области умер ещё один больной коронавирусом

Скончался мужчина с тотальной двухсторонней пневмонией легких. Правда, населённый пункт, где умер больной минздрав не называет.
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Футбол

Роспотребнадзор разрешил присутствие болельщиков на матчах РПЛ

Трибуны могут быть заполнены на десять процентов Роспотребнадзор разрешил присутствие зрителей на матчах чемпионата России по футболу.
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Здоровье

Города с инфицированными коронавирусом назвали в Ростовской области

Количество заболевших коронавирусом в области достигло 4428 человек, в том числе 141 случай зарегистрировали за последние сутки.
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Honor представил в России смартфон Honor 30S

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Старейший актер российского театра умер от коронавируса

Старейший актер Российского академического Молодежного театр (РАМТ), народный артист РФ Юльен Балмусов умер от коронавирусной инфекции.
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В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
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