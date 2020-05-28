Экономика
Ivbg.ruДолговая нагрузка на россиян достигла исторического максимума
Как отметили в Банке России, почти у четверти взявших кредиты россиян (23%) выплаты по ним составляют более 80% от дохода.
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Экономика
Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным
Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
Lenta.ru 17:50
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 01:48
Общество
Врач допустил переход коронавируса в сезонное заболевание
Ранее директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что переход эпидемии коронавируса COVID-19 в сезонную возможен в том случае, если более 60% от населения Земли приобретут иммунитет к этой болезни.
РБК 23:10
Политика
Посольство РФ припомнило Вашингтону выселение индейцев
Свою публикацию диппредставительство приурочило к 190-летию со дня подписания американским президентом Эндрю Джексоном закона о выселении индейцев (Indian Removal Act).
Известия 16:30
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Наука
Использование анестетиков в подростковом возрасте повышает риск алкоголизма в будущем
Исследователи обнаружили, что воздействие анестетика в подростковом возрасте может быть фактором риска, который приводит к повышенной подверженности развитию алкоголизма в более позднем возрасте.
MedikForum.ru 00:37
Здоровье
Стали известны последствия коронавируса для курильщиков
Из-за вредной привычки происходят все последствия, в том числе, летальные.
Gazeta.SPb 22:56
Политика
Польский дипломат раскрыл схему монетизации политики русофобии
Эксперт рассказал, что из-за политики, направленной против России, отношения между странами разрушились.
Piter.tv 15:16
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru вчера в 14:40
Игры
Студия Arkane празднует юбилей и бесплатно раздает Arx Fatalis
Более трех недель компания Bethesda будет праздновать двадцатилетие Arkane.
Srnsk 20:24
Игры
Ubisoft бесплатно раздает Far Cry 5 на выходные
NewInform 02:30
Экономика
Сергей Фургал подписал письмо на имя Михаила Мишустина, оно касается СМИ
Губернатор Хабаровского края сегодня подписал письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина с предложением включить СМИ и полиграфию в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.
AmurMedia.ru 23:00
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин оценил степень «безденежья» артистов
Шаляпин призвал уважать и сострадать тем людям, перед которыми артисты выступают и которых призваны развлекать своим искусством.
РИА Новости 17:48
Общество
Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии
Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия 20:59
Общество
Продаем дороже на 30% за счет растений: как и зачем облагораживать дачу
По данным аналитиков N1, с началом «карантинных» каникул спрос на аренду дач вырос в пять раз, а на покупку ― более чем вдвое.
НГС.Кемерово 21:00
Футбол
Аршавин высказался о решении Анюкова завершить карьеру
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин высказался о решении защитника Александра Анюкова завершить профессиональную карьеру.
Газета.Ru 19:46
Политика
Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд
Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM вчера в 01:13
Здоровье
Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах
С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Известия 23:33
Авто
Автобренд Datsun уходит из России
SpeedMe 05:59
Гаджеты
Honor представил в России смартфон Honor 30S
На онлайн-презентации новинок бренда Honor была представлена модель Honor 30S, дополнившая линейку топовых Honor 30 и Honor 30 Pro+ На онлайн-презентации бренда Honor была представлена бюджетная модель серии Honor 30 – смартфон Honor 30S.
TechFusion 13:07
Игры
Геймплей новой The Last of Us показали на видео
Основной сюжет второй части «The Last of Us» пройдет в руинах Сиэтла, но главному герою Элли придется посетить другие части США.
Evo-rus.com 13:07
Экономика
Администрация «курганской Рублевки» берет многомиллионный кредит
В конце апреля стало известно, что Сбербанк выдаст администрации Кургана кредит в 97 млн рублей.
URA.Ru 22:49
Хоккей
КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября
Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовала на официальном сайте турнира заявление о дате начала сезона 2020/21 – 2 сентября.
Piter.tv 04:33
Экономика
«Известия»: лекарства от ОРВИ в апреле подорожали на 7,6%
Стоимость препаратов для лечения болезней респираторной системы в апреле выросла на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
ТАСС 21:55
Экономика
Власти выделят больше денег на строительство автотрасс
Власти России могут в этом году увеличить на 7,7 млрд рублей для строительства и реконструкции автодорог.
URA.Ru 20:59
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Lenta.ru вчера в 17:40