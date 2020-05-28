Экономика

Ivbg.ruIvbg.ruДолговая нагрузка на россиян достигла исторического максимума

Как отметили в Банке России, почти у четверти взявших кредиты россиян (23%) выплаты по ним составляют более 80% от дохода.
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Долговое бремя россиян достигло исторического рекорда

Lenta.ru10:30

Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума

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ЦБ зафиксировал новый рекорд долговой нагрузки россиян

Коммерсантъ11:36

Долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума

Комсомольская правда10:35

Экономист назвал главную опасность роста долговой нагрузки в РФ

URA.Ru13:32

ЦБ: долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума в 10,9%

ПРАЙМ10:19

Долговая нагрузка россиян достигла нового рекорда во время пандемии

РБК10:00
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Экономика

Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным

Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
Lenta.ru 17:50
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Экономика

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В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
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Общество

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РБК 23:10
Политика

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Свою публикацию диппредставительство приурочило к 190-летию со дня подписания американским президентом Эндрю Джексоном закона о выселении индейцев (Indian Removal Act).
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран

REGNUM 18:48
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Польский дипломат раскрыл схему монетизации политики русофобии

Эксперт рассказал, что из-за политики, направленной против России, отношения между странами разрушились.
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Вышло крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
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С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
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Власти выделят больше денег на строительство автотрасс

Власти России могут в этом году увеличить на 7,7 млрд рублей для строительства и реконструкции автодорог.
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