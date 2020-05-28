Экономика

Ivbg.ruIvbg.ruДолговая нагрузка на россиян достигла исторического максимума

Как отметили в Банке России, почти у четверти взявших кредиты россиян (23%) выплаты по ним составляют более 80% от дохода.
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Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума

Ведомостивчера в 12:04

ЦБ зафиксировал новый рекорд долговой нагрузки россиян

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Долговое бремя россиян достигло исторического рекорда

Lenta.ruвчера в 10:30

Долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума

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Долги россиян по кредитам достигли исторического максимума

URA.Ruвчера в 10:26

ЦБ: долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума в 10,9%

ПРАЙМвчера в 10:19

Долговая нагрузка россиян достигла нового рекорда во время пандемии

РБКвчера в 10:00
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Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы кинотеатров

Роспотребнадзор разработал правила работы для кинотеатров после пандемии коронавируса.
Электорат.Инфо вчера в 18:36
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Общество

Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнений при пандемии

Минтруд России подготовил проект постановления правительства, который предлагает ввести особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу во время пандемии.
RT на русском вчера в 22:47
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Космос

Трамп заявил, что вернется 30 мая на запуск Crew Dragon

ТАСС 27 мая в 18:54
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Происшествия

В Миннесоте привлекли нацгвардию США для разгона протестующих

Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз принял решение привлечь бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка из-за возникших в регионе беспорядков на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания сотрудниками полиции.
РБК вчера в 20:51
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Общество

МОТ назвала наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли экономики

Международная организация труда (МОТ) назвала отрасли экономики, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса COVID-19 и ограничительных мер властей.
Коммерсантъ 01:41
Здоровье

Вспышка коронавируса зафиксирована в селе Угдан под Читой

К 29 мая в Забайкальском крае зафиксировано уже 1052 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 18 — летальные.
Чита.Ру вчера в 23:11
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
1,1K
Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим ограничений из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 21:29
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Политика

ПАСЕ решила проверить Конституцию России

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решил проверить поправки в Конституцию России.
Lenta.ru вчера в 09:47
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Происшествия

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

Интерфакс вчера в 16:22
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Общество

Кузнецова призвала установить бессрочный надзор за педофилами

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка в докладе о своей деятельности за 2019 год выступила за введение в России бессрочного административного надзора за педофилами после их освобождения из мест лишения свободы.
Life.ru 00:40
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Общество

Режим самоизоляции продлили в Томской области до 15 июня

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции в регионе до середины июня.
vtomske.ru 01:42
Авто

АвтоВАЗ улучшает производство ради новых моделей

Напомним, в ближайшие годы «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера, новое семейство машин B-сегмента, к которому относится LADA Granta второго поколения, а также автомобиль «нижнего C-сегмента» — преемник нынешней LADA Vesta.
Автоновости дня вчера в 10:26
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Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
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Политика

В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands

Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
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Армия и оружие

Минобороны России начало подготовку к параду Победы

RT на русском вчера в 17:57
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Единоборства

Петр Ян встретится с Жозе Альдо

FightTime.ru вчера в 01:09
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Хоккей

КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовала на официальном сайте турнира заявление о дате начала сезона 2020/21 – 2 сентября.
Piter.tv вчера в 04:33
Экономика

«Известия»: лекарства от ОРВИ в апреле подорожали на 7,6%

Стоимость препаратов для лечения болезней респираторной системы в апреле выросла на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
ТАСС вчера в 21:55
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Здоровье

Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России

Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
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Общество

В Удмуртии скончались 2 пациента с коронавирусом

В Удмуртии скончались 2 пациента с коронавирусом.
ИжевскИнфо.РУ 01:11
Происшествия

На 1 июня перенесли предварительное слушание по делу Шеверды

В пресс-службе Кировского районного суда Иркутска сообщили, что оно состоится 1 июня. В первый раз слушания назначали на 29 апреля.
Московский Комсомолец вчера в 23:39
Происшествия

Экс-глава ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин выходит на свободу досрочно

Тагилстроевский районный суд решил освободить экс-главу ГИБДД Кемеровской области Юрия Мовшина по УДО за два года до окончания срока.
ТВК 01:25
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран

Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
REGNUM вчера в 18:48
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Технологии

Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10

Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас.
Gazeta.SPb вчера в 17:37
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Политика

Посольство РФ припомнило Вашингтону выселение индейцев

Закон о выселении индейцев вступил в силу 28 мая 1830 года.
Известия вчера в 16:30
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Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК вчера в 04:19
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Авто

Формула «Рапида»: что случилось с самой популярной моделью SKODA в России

Интерьер «Рапида» обновлён полностью, но в глаза бросается разве что руль хитроумной формы и огромный экран медиасистемы Bolero, который установлен выше дефлектов: они переехали в самый центр консоли.
74.ru вчера в 01:30
Игры

Arkane начала раздачу игры Arx Fatalis в честь двадцатилетия студии

CyberSport.ru вчера в 23:06
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Как работают Яндекс.Новости?
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