Экономика

СаминвесторСаминвесторДолговая нагрузка россиян достигла исторического максимума

28 мая 2020 года стало известно, что долговая нагрузка россиян к 1 апреля текущего года достигла исторического максимума в 10,9% от уровня их доходов.
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Долги россиян по кредитам достигли исторического максимума

URA.Ru28 мая в 10:26

Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума

Ведомости28 мая в 12:04

Долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума

Комсомольская правда28 мая в 10:35

Долговое бремя россиян достигло исторического рекорда

Lenta.ru28 мая в 10:30

Банкам РФ предсказали постепенное увеличение количества «плохих долгов»

REGNUMвчера в 04:13

ЦБ: долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума в 10,9%

ПРАЙМ28 мая в 10:19

Долговая нагрузка россиян достигла нового рекорда во время пандемии

РБК28 мая в 10:00
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 15:27, Ашберн
Космос

Активность ядра галактики вызывается слиянием галактик

Астрономы из Университета Гронингена и Нидерландского института космических исследований в настоящее время используют образцы галактик рекордного размера, чтобы подтвердить, что слияния галактик положительно влияют на процесс зажигания AGN.
V-kosmose.com вчера в 07:38
Общество

Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
Lenta.ru 15:20
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Общество

Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса

Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
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Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 05:41
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Общество

Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих

Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru 14:47
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Космос

Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен

Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
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Футбол

«Краснодар» стал самым убыточным клубом РПЛ по итогам 2019 года

«Краснодар» занял первое место среди российских футбольных клубов по размеру убытков за 2019 год.
RT на русском 11:48
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
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Политика

Трамп заявил о готовности отправить военных в Миннеаполис

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением.
News.ru 13:37
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Здоровье

Назван новый «апокалиптический» вирус

Миру грозит новый «апокалиптический» вирус, который будет передаваться от животного к человеку.
News.ru 11:40
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Общество

Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»

«Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели "Доширак" и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — обратились к Пригожину в партии, посоветовав также его жене пойти в уборщицы.
Lenta.ru 07:30
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Здоровье

Попова заявила, что вторая волна коронавируса может прийти осенью

Попова подчеркнула, что это заставляет торопиться с вакцинацией против гриппа.
ТАСС 06:22
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Происшествия

Найдены осквернившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростки

Сотрудники полиции нашли подростков, подозреваемых в осквернении Вечного огня в Нижем Тагиле.
Газета.Ru 12:15
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Энергетика

Brent подешевела до $34,55 за баррель

К 17:05 по московскому времени июльские фьючерсы дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,19 (0,55%) до $34,55 за баррель.
Интерфакс 28 мая в 12:24
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Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
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Армия и оружие

Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики

«29 мая 2020 года дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 16:08
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Политика

Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию

Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM 06:22
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Политика

В Госдуме заявили об уже работающих поправках к Конституции

Принятые парламентом поправки к Конституции уже нашли свое отражение в указах российского президента Владимира Путина, а также законах, направленных на поддержку населения и бизнеса.
РБК 09:51
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Происшествия

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков

Интерфакс 11:53
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Здоровье

Ивановский регион готовится к пику коронавируса

Артур Фокин на очередном брифинге по вопросам распространения COVID-19 отметил значительный рост числа заболевших в регионе.
SMINEWS в Иванове 06:26
3
Политика

Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
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Экономика

Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

RT на русском 11:49
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Здоровье

В Петербурге началась реабилитация пациентов, перенесших коронавирус

Как стало известно в субботу, 30 мая, в Петербурге началась реабилитация пациентов, которые перенесли COVID-19 в среднетяжёлой и тяжёлой формах.
Форпост Северо-Запад 13:34
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Футбол

«Бавария» обыграла «Фортуну» в матче чемпионата Германии

"Бавария" обыграла "Фортуну" в матче чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 5:0.
Газета.Ru 14:35
Общество

На Ямале продлили режим самоизоляции

Режим обязательной самоизоляции в Ямало-Ненецком автономном округе продлевается до 14 июня, сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.
РИА Новости 12:38
Футбол

В «Спартаке» опровергли информацию о переговорах с Глушаковым

RT на русском 09:08
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Здоровье

Вахтовикам в Ульяновской области уделят особое внимание

Власти намерены уделить особое внимание населенным пунктам с большим количеством граждан, работающих в других регионах.
Бизнес-новости в Кирове вчера в 15:24
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Здоровье

Михаил Мурашко открыл в Башкирии госпиталь для пациентов с COVID-19

Российская газета 05:17
Хоккей

В США предложили переименовать награду НХЛ в честь Овечкина

Приз «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу по итогам регулярного чемпионата НХЛ, предложили переименовать в честь нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
Metaratings вчера в 05:13
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Происшествия

В Шереметьево Boeing 777 загорелся после посадки

Известия 06:34
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