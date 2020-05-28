Экономика
СаминвесторДолговая нагрузка россиян достигла исторического максимума
28 мая 2020 года стало известно, что долговая нагрузка россиян к 1 апреля текущего года достигла исторического максимума в 10,9% от уровня их доходов.
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Долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума
Комсомольская правда28 мая в 10:35
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Космос
Активность ядра галактики вызывается слиянием галактик
Астрономы из Университета Гронингена и Нидерландского института космических исследований в настоящее время используют образцы галактик рекордного размера, чтобы подтвердить, что слияния галактик положительно влияют на процесс зажигания AGN.
V-kosmose.com вчера в 07:38
Общество
Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
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Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
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Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
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Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих
Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
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Газета.Ru 05:38
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Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Политика
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News.ru 13:37
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Назван новый «апокалиптический» вирус
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News.ru 11:40
Общество
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«Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели "Доширак" и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — обратились к Пригожину в партии, посоветовав также его жене пойти в уборщицы.
Lenta.ru 07:30
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Попова заявила, что вторая волна коронавируса может прийти осенью
Попова подчеркнула, что это заставляет торопиться с вакцинацией против гриппа.
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Найдены осквернившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростки
Сотрудники полиции нашли подростков, подозреваемых в осквернении Вечного огня в Нижем Тагиле.
Газета.Ru 12:15
Энергетика
Brent подешевела до $34,55 за баррель
К 17:05 по московскому времени июльские фьючерсы дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,19 (0,55%) до $34,55 за баррель.
Интерфакс 28 мая в 12:24
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики
«29 мая 2020 года дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 16:08
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Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM 06:22
Политика
В Госдуме заявили об уже работающих поправках к Конституции
Принятые парламентом поправки к Конституции уже нашли свое отражение в указах российского президента Владимира Путина, а также законах, направленных на поддержку населения и бизнеса.
РБК 09:51
Происшествия
В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
Интерфакс 11:53
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Ивановский регион готовится к пику коронавируса
Артур Фокин на очередном брифинге по вопросам распространения COVID-19 отметил значительный рост числа заболевших в регионе.
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Политика
Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ
Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
Экономика
Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
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«Бавария» обыграла «Фортуну» в матче чемпионата Германии
"Бавария" обыграла "Фортуну" в матче чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 5:0.
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На Ямале продлили режим самоизоляции
Режим обязательной самоизоляции в Ямало-Ненецком автономном округе продлевается до 14 июня, сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.
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В «Спартаке» опровергли информацию о переговорах с Глушаковым
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Вахтовикам в Ульяновской области уделят особое внимание
Власти намерены уделить особое внимание населенным пунктам с большим количеством граждан, работающих в других регионах.
Бизнес-новости в Кирове вчера в 15:24
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Михаил Мурашко открыл в Башкирии госпиталь для пациентов с COVID-19
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Хоккей
В США предложили переименовать награду НХЛ в честь Овечкина
Приз «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу по итогам регулярного чемпионата НХЛ, предложили переименовать в честь нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
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