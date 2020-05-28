Экономика
СаминвесторДолговая нагрузка россиян достигла исторического максимума
28 мая 2020 года стало известно, что долговая нагрузка россиян к 1 апреля текущего года достигла исторического максимума в 10,9% от уровня их доходов.
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Долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума
Комсомольская правда28 мая в 10:35
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Общество
Бизнесмен сообщил о звонке главы ФНС после жалобы на отказ в субсидии
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров лично позвонил председателю совета директоров группы «Русские фонды» Сергею Васильеву с извинениями после того, как предприниматель сообщил о безуспешной попытке астраханского пансионата-гостиницы получить государственную помощь на фоне финансовых трудностей, связанных с распространением коронавируса.
РБК 11:14
Общество
Несколько СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина
Несколько изданий сняли ранее опубликованные новости о пародии юмориста Максима Галкина на совещание президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина, сообщил The Bell.
Forbes вчера в 11:24
Общество
Офицеры Секретной службы пострадали при протестах у Белого дома
Во время демонстраций у Белого дома несколько офицеров Секретной службы получили ранения.
News.ru 13:36
Общество
Минюст передумал увеличивать штрафы за нарушение ПДД
Наказания и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП увеличиваться не будут, передает РИА Новости со ссылкой на Минюст РФ.
9111.ru 04:28
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
Космос
Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен
Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
Общество
В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос
Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
РИА Новости 08:32
Происшествия
В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
Интерфакс 11:53
Политика
Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США
Политическая Экспертиза 28 мая в 09:29
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости вчера в 15:26
Общество
Песков рассказал, когда сбреет бороду
РИА Новости 11:44
Общество
В штате Миннесота впервые полностью мобилизуют Нацгвардию
Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц заявил, что из-за беспорядков в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда Национальная гвардия Миннесоты впервые в ее истории будет мобилизована полностью.
РИА Новости 10:57
Происшествия
Найдены осквернившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростки
Сотрудники полиции нашли подростков, подозреваемых в осквернении Вечного огня в Нижем Тагиле.
Газета.Ru 12:15
Здоровье
Вахтовикам в Ульяновской области уделят особое внимание
Власти намерены уделить особое внимание населенным пунктам с большим количеством граждан, работающих в других регионах.
Бизнес-новости в Кирове вчера в 15:24
Экономика
ВВП России в апреле упал на 12%
ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении.
BFM.ru 28 мая в 15:33
Политика
МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
Армия и оружие
Патруль ОБСЕ попал под обстрел в Донбассе
Патруль Специальной мониторинговой миссии попал под обстрел в районе населённого пункта Молодёжное в Донбассе.
RT на русском 05:03
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Технологии
Флешки для защиты от 5G начали продавать в Британии
С виду обычная флешка, по словам продавца, сможет обеспечить защиту всего дома от 5G, благодаря «технологии квантового голографического катализатора».
ГЛАС.RU 28 мая в 13:15
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
Общество
Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице
Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
РИА Новости вчера в 09:37
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru 13:08
Космос
Подписание контракта на разработку уборщика космического мусора ЕКА перенесли на сентябрь
Планы Европейского космического агентства по подписанию контракта на разработку аппарата Clearspace-1 по уборке космического мусора сдвинулись на осень из-за пандемии.
ТАСС 00:14
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала подаренные букеты цветов
Супруга форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала в сторис Instagram видео с подаренными ей букетами цветов.
Газета.Ru 05:52
Шоу-бизнес
Баскову и Билану дали МРОТ, а Пригожину и Лепсу отказали
В соответствии с постановлением правительства о мерах поддержки экономики, многие деятели шоу-бизнеса, как и положено, подали заявление в ФНС на получение субсидий для работников предприятий, вынужденных остановить работу из-за пандемии.
REGNUM вчера в 09:16
Кино
Фильм «Джон Уик» был переименован из-за Киану Ривза
Дерек Колстад, сценарист фильма "Джон Уик", сообщил, что фильм должен был выйти под другим названием - Scorn ("Презрение").
Discover24 13:46
Происшествия
В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке
В Москве сотрудники полиции задержали несколько пикетчиков, поддерживающих арестованного журналиста Илью Азара у здания главка московской полиции.
Газета.Ru 05:47
Политика
Кравчук назвал единственный способ остановить «агрессию России»
Первый президент Украины Леонид Кравчук подверг критике политику европейских стран в отношении России.
Московский Комсомолец вчера в 14:43