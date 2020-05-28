Экономика

СаминвесторСаминвесторДолговая нагрузка россиян достигла исторического максимума

28 мая 2020 года стало известно, что долговая нагрузка россиян к 1 апреля текущего года достигла исторического максимума в 10,9% от уровня их доходов.
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Банкам РФ предсказали постепенное увеличение количества «плохих долгов»

REGNUMвчера в 04:13

Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума

Ведомости28 мая в 12:04

Долговое бремя россиян достигло исторического рекорда

Lenta.ru28 мая в 10:30

Долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума

Комсомольская правда28 мая в 10:35

Долги россиян по кредитам достигли исторического максимума

URA.Ru28 мая в 10:26

ЦБ: долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума в 10,9%

ПРАЙМ28 мая в 10:19

Долговая нагрузка россиян достигла нового рекорда во время пандемии

РБК28 мая в 10:00
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Общество

Бизнесмен сообщил о звонке главы ФНС после жалобы на отказ в субсидии

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров лично позвонил председателю совета директоров группы «Русские фонды» Сергею Васильеву с извинениями после того, как предприниматель сообщил о безуспешной попытке астраханского пансионата-гостиницы получить государственную помощь на фоне финансовых трудностей, связанных с распространением коронавируса.
РБК 11:14
2
Общество

Несколько СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

Несколько изданий сняли ранее опубликованные новости о пародии юмориста Максима Галкина на совещание президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина, сообщил The Bell.
Forbes вчера в 11:24
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Общество

Офицеры Секретной службы пострадали при протестах у Белого дома

Во время демонстраций у Белого дома несколько офицеров Секретной службы получили ранения.
News.ru 13:36
42
Общество

Минюст передумал увеличивать штрафы за нарушение ПДД

Наказания и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП увеличиваться не будут, передает РИА Новости со ссылкой на Минюст РФ.
9111.ru 04:28
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Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
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Космос

Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен

Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
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Общество

В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос

Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
РИА Новости 08:32
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Происшествия

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков

Интерфакс 11:53
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Политика

Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США

Политическая Экспертиза 28 мая в 09:29
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Космос

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях

Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости вчера в 15:26
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Общество

Песков рассказал, когда сбреет бороду

РИА Новости 11:44
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Общество

В штате Миннесота впервые полностью мобилизуют Нацгвардию

Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц заявил, что из-за беспорядков в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда Национальная гвардия Миннесоты впервые в ее истории будет мобилизована полностью.
РИА Новости 10:57
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Происшествия

Найдены осквернившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростки

Сотрудники полиции нашли подростков, подозреваемых в осквернении Вечного огня в Нижем Тагиле.
Газета.Ru 12:15
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Здоровье

Вахтовикам в Ульяновской области уделят особое внимание

Власти намерены уделить особое внимание населенным пунктам с большим количеством граждан, работающих в других регионах.
Бизнес-новости в Кирове вчера в 15:24
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Экономика

ВВП России в апреле упал на 12%

ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении.
BFM.ru 28 мая в 15:33
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Политика

МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты

Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
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Армия и оружие

Патруль ОБСЕ попал под обстрел в Донбассе

Патруль Специальной мониторинговой миссии попал под обстрел в районе населённого пункта Молодёжное в Донбассе.
RT на русском 05:03
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
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Технологии

Флешки для защиты от 5G начали продавать в Британии

С виду обычная флешка, по словам продавца, сможет обеспечить защиту всего дома от 5G, благодаря «технологии квантового голографического катализатора».
ГЛАС.RU 28 мая в 13:15
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Общество

Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»

Lenta.ru 07:30
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Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
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Общество

Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице

Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
РИА Новости вчера в 09:37
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Политика

Путин предложил определить шаги России после открытия границ

Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru 13:08
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Космос

Подписание контракта на разработку уборщика космического мусора ЕКА перенесли на сентябрь

Планы Европейского космического агентства по подписанию контракта на разработку аппарата Clearspace-1 по уборке космического мусора сдвинулись на осень из-за пандемии.
ТАСС 00:14
Шоу-бизнес

Жена Овечкина показала подаренные букеты цветов

Супруга форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала в сторис Instagram видео с подаренными ей букетами цветов.
Газета.Ru 05:52
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Баскову и Билану дали МРОТ, а Пригожину и Лепсу отказали

В соответствии с постановлением правительства о мерах поддержки экономики, многие деятели шоу-бизнеса, как и положено, подали заявление в ФНС на получение субсидий для работников предприятий, вынужденных остановить работу из-за пандемии.
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Фильм «Джон Уик» был переименован из-за Киану Ривза

Дерек Колстад, сценарист фильма "Джон Уик", сообщил, что фильм должен был выйти под другим названием - Scorn ("Презрение").
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В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

В Москве сотрудники полиции задержали несколько пикетчиков, поддерживающих арестованного журналиста Илью Азара у здания главка московской полиции.
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Кравчук назвал единственный способ остановить «агрессию России»

Первый президент Украины Леонид Кравчук подверг критике политику европейских стран в отношении России.
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У половины тяжелых больных COVID-19 не обнаружены изменения в легких

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