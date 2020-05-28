Экономика

ТрудТрудДолговая нагрузка россиян достигла исторического рекорда

Совокупное долговое бремя россиян установило абсолютный рекорд. По данным Банка России, объем обязательных платежей по кредитам увеличился до 10,9% доходов граждан, что является абсолютным рекордом за все время наблюдений.
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Экономист назвал главную опасность роста долговой нагрузки в РФ

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Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума

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Долговая нагрузка россиян достигла нового рекорда во время пандемии

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Долговое бремя россиян достигло исторического рекорда

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ЦБ: долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума в 10,9%

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ЦБ: долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума

Газета.Ru10:15

Долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума

Комсомольская правда10:35
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Футбол

Роспотребнадзор согласовал возможность матчей со зрителями

Роспотребнадзор согласовал возможность проведения футбольных матчей при болельщиках, заполняемость стадиона должна быть не более 10%, говорится в заявлении Российского футбольного союза (РФС), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 11:24
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Армия и оружие

В Польше рассказали о раскрытии Турцией секретов российского «Панцирь-С1»

Турция в ходе военных действий в Ливии могла раскрыть секреты зенитных ракетно-пушечных комллексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, которые уничтожались турецкими ударными беспилотными летательными аппаратами Bayraktar TB2, пишет Defence24.
Lenta.ru 17:20
Игры

The Elder Scrolls Online появится в библиотеке Stadia 16 июня

Представители Google рассказали, что The Elder Scrolls Online появится в библиотеке Stadia уже 16 июня текущего года.
Vevby.ru вчера в 16:12
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Шоу-бизнес

Шубская родила Овечкину второго сына

Супруги долго скрывали этот факт от общественности. Ребенок родился в Соединенных Штатах, где сейчас и живут Овечкин и Шубская.
Слово и Дело вчера в 04:30
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран

В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:58
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Общество

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
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Общество

Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

Ведомости 10:48
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Общество

В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
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Происшествия

Умер активист и журналист Сергей Мохнаткин

ТАСС 16:32
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 мая

В Москве 28 мая умер 76 пациент с коронавирусом. Всего за прошлые сутки в России умерли 174 пациента с коронавирусом.
РБК 17:01
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Футбол

Рами скрыл от «Сочи» серьезную травму. Контракт аннулирован

В среду адвокат Жюль Планк, представляющий интересы 34-летнего защитника Адиля Рами, заявил RMCSport, что футболист не собирается соблюдать обязательства по отношению к «Сочи», подписавшему француза в феврале этого года, так как ему не платят зарплату.
Спорт-Экспресс вчера в 18:57
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Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
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Армия и оружие

Новейшую атомную подлодку «Князь Владимир» передали флоту

Новейшую атомную подводную лодку стратегического назначения "Князь Владимир" передали Военно-морскому флоту, сообщил РИА Новости официальный представитель Объединенной судостроительной корпорации.
РИА Новости 10:24
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Здоровье

Калужская область снова ушла в минус по свободным койкам

По данным штаба, по состоянию на 28 мая в Калужской области курс лечения проходят 2507 инфицированных.
Kaluga24.tv 15:20
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Общество

Альфа-банк разрешил сотрудникам не возвращаться в офисы до конца года

Альфа-банк разрешил своим сотрудникам до конца 2020 г. не возвращаться на работу в офис.
Ведомости 13:26
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Общество

Москвичей предупредили о сильном ветре и граде в пятницу

Сильный ветер порывами до 20 метров в секунду и град ожидаются в Москве в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 06:07
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Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Российская газета 08:32
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Происшествия

В Нижегородской области завели дело из-за фейков о прививках

Уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации об опасности вакцинации возбудили в Нижегородской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 10:33
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Армия и оружие

В Пентагоне изобрели новый способ бомбежки

Пентагон провел испытания сбрасываемой платформы для запуска авиабомб с военно-транспортных самолетов.
Газета.Ru 13:42
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Политика

Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
Ведомости 17:00
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Общество

«Аэрофлот» ввел для пассажиров «антикоронавирусные» правила

"Аэрофлот" сообщил, что ввел новые правила по обслуживанию пассажиров, в соответствии с методическими указаниями Росавиации и Роспотребнадзора.
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Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня

Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.
BFM.ru вчера в 23:33
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Происшествия

Начался суд над липецкой чиновницей из-за крупной взятки

В Советском районном суде Липецка 28 мая началось оглашение обвинительного заключения в отношении бывшего руководителя управления имущественных и земельных отношений Липецкой области Ольги Крючковой, сегодня по предварительным данным будет известен приговор.
Kursk.com 05:25
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Игры

Arkane открыла бесплатный доступ к ролевой игре Arx Fatalis

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Футбол

Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» по окончании сезона

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб по окончании сезона, утверждает журналист Пьетро Бальцано в своём «твиттере».
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Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
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Общество

Экс-участника «Чай вдвоем» изнасиловали в восемь лет

Lenta.ru 13:08
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«Ведомости» сообщили о смене покупателя газеты

Новым покупателем 100% акций издателя газеты «Ведомости», АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт».
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Спорт

Бостонский марафон впервые отменен за 124-летнюю историю

Организаторы Бостонского марафона решили отменить забег из-за пандемии коронавируса.
Интерфакс-Спорт 16:34
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В США родилась девочка с двумя ртами

В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru 10:48
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