Экономика
КомпанияДолговая нагрузка россиян достигла исторического рекорда
По информации ЦБ, объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов россиян достиг 10,9% доходов по состоянию на 1 апреля 2020 года. Это рекордное значение за всю историю наблюдений.
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Долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума
Комсомольская правда28 мая в 10:35
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 17:25, Ашберн
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета вчера в 02:32
Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
Lenta.ru 15:45
Политика
Politico: Меркель отказалась лично приехать на саммит G7 в Вашингтоне
Зайбер отметил, что Меркель благодарна президенту США Дональду Трампу за приглашение на этот саммит, который запланирован на конец июня в Вашингтоне.
Газета.Ru вчера в 20:32
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Наука
Немцы придумали, как экономично обрабатывать изделия 3D-печати из металла
Новый метод обработки, позволяющий повысить точность напечатанных на 3D–принтере металлических изделий до нескольких тысячных миллиметра, разработали ученые из немецкого университет Саара, 29 мая сообщает New Atlas.
ИА Красная Весна 17:00
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости вчера в 15:26
Общество
Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер 27 июня
Отмечается, что общефедеральный "Выпускной вечер" состоится 27 июня. В Минпросвещения уточнили, что он охватит программой все субъекты РФ.
Деловое.ТВ вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала подаренные букеты цветов
Супруга форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала в сторис Instagram видео с подаренными ей букетами цветов.
Газета.Ru 05:52
Общество
Калининградские ТЦ продолжат работать по сокращенному графику
Калининградские власти сохранили ограничения в графике работы торговых центров из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 09:47
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Авто
Плющенко похвастался новой машиной: «Просто надо трудиться, а не лежать на диване»
Призвал поздравить его с такой красотой. А также трудиться и заниматься спортом, не бездельничать, не лежать на диване и бухать.
Нева Спорт 15:23
Футбол
Флик побил рекорд Гвардиолы в «Баварии»
Евро-футбол.ру 15:29
Здоровье
Города с инфицированными коронавирусом назвали в Ростовской области
Количество заболевших коронавирусом в области достигло 4428 человек, в том числе 141 случай зарегистрировали за последние сутки.
Rostov gazeta вчера в 04:04
Политика
Трамп раскритиковал CNN из-за обвинений в адрес России
Президент Дональд Трамп раскритиковал CNN после обвинений якобы в причастности России к беспорядкам, вызванным смертью Джорджа Флойда.
РИА Новости 16:25
Происшествия
В Окленде застрелили сотрудника ФСО США
В городе Окленд штата Калифорния застрелили сотрудника Федеральной службы охраны США в ходе массовых беспорядков.
Pravda.Ru 08:21
Общество
В Москве автоматически продлили цифровые рабочие пропуска до 14 июня
Все цифровые пропуска, ранее оформленные для рабочих поездок по Москве и действовавшие до 31 мая включительно, были автоматически продлены до 14 июня.
ТАСС 07:39
Экономика
Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
RT на русском 11:49
Энергетика
С чем связан интерес Китая к сланцевым компаниям США
Чем вызван интерес Китая к американским сланцевикам — в материале RT.
RT на русском 06:31
Транспорт
Река подтопила железнодорожный мост под Мурманском
Река Кола подтопила железнодорожный мост на перегоне Выходной - Кола в Мурманской области.
РЕН ТВ 14:58
Политика
Медведев заявил о последствиях выхода США из ДОН и СНВ-3
Разрыв договора по открытому небу (ДОН) и возможное прекращение договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) повлечет за собой последствия для США, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 30 мая на своей странице в «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 12:50
Происшествия
СК завершил расследование убийства директора ресторанов Burger King
Следственный комитет завершил расследование убийства женщины, совершенного попутчиком, найденным через сервис BlaBlaCar.
Известия вчера в 09:59
Наука
На Земле сокращается количество мест, пригодных для жизни
На Земле из-за роста температуры воздуха число мест, пригодных для жизни, постепенно сокращается.
RuNews24.ru вчера в 22:50
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории»
РИА Новости 15:46
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о разводе с Петросяном
Артистка Елена Степаненко рассказала, что простила бывшего мужа Евгения Петросяна после развода.
Газета.Ru 16:18
Политика
В США рассекретили разговор экс-советника Трампа с послом России
Американские спецслужбы обнародовали детали разговора экс-советника Дональда Трампа Майкла Флинна и российского посла в США Сергея Кисляка.
URA.Ru вчера в 22:30
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
Культура
Народный артист России Юльен Балмусов умер от коронавируса
Старейший артист Российского академического Молодежного театра (РАМТ), народный артист РФ Юльен Балмусов умер от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией.
ИА Красная Весна 10:03
Путешествия
В Крыму готовят электронную систему учета туристов
Власти Республики Крым готовят электронную систему учета и регистрации прибывающих в регион туристов для фиксации реального турпотока в регион, сообщили журналистам в пресс-службе регионального министерства курортов и туризма.
ТАСС 12:06