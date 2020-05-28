Экономика
КомпанияДолговая нагрузка россиян достигла исторического рекорда
По информации ЦБ, объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов россиян достиг 10,9% доходов по состоянию на 1 апреля 2020 года. Это рекордное значение за всю историю наблюдений.
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Долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума
Комсомольская правда28 мая в 10:35
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Общество
Черданцев: «Вместо того, чтобы остаться первыми в космосе, мы изучаем номера домов, чтобы выйти погулять»
Известный комментатор Георгий Черданцев высказался по поводу запуска Crew Dragon Илона Маска – первого частного корабля, летящего к Международной космической станции.
Евро-футбол.ру 17:49
Общество
В России создали вакцину от коронавируса для закапывания в нос
Планируется также, что в будущем, после проведения всех необходимых исследований, вакцину можно будет применять и для защиты детей.
Волгодонская правда 09:35
Экономика
Из-за коронавируса страны начали раздавать людям деньги просто так. Как это спасет мировую экономику
Государственные экономики по всему миру замедляются, десятки миллионов людей лишились работы и остались без средств к существованию.
Lenta.ru вчера в 17:01
Политика
«Гознак» обвинил таможню Мальты в незаконном изъятии банкнот для Ливии
Москва, 30 мая 2020, 20:02 — REGNUM Таможня Мальты незаконно изъяла напечатанные в России банкноты для Ливии ещё в сентябре 2019 года, сообщили 30 мая в пресс-службе АО «Гознак».
REGNUM 13:02
Культура
Звезды «Папиных дочек» рассказали о причинах закрытия сериала
Что происходит 08:59
Армия и оружие
За сутки от коронавируса выздоровели 82 российских военных
Уже 3 497 военнослужащих ВС РФ вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 82 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
РИА Новости 13:39
Общество
Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»
«Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели "Доширак" и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — обратились к Пригожину в партии, посоветовав также его жене пойти в уборщицы.
Lenta.ru 07:30
Политика
Трамп заявил о готовности отправить военных в Миннеаполис
Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением.
News.ru 13:37
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Гаджеты
Определен лучший процессор для современного бюджетного компьютера
Энтузиасты задались вопросом, какой процессор в бюджетных компьютерах будет справляться с поставленными задачами лучше.
Любимый город 14:08
Общество
Forbes лишил Кайли Дженнер статуса самой молодой миллиардерши в мире
Семейство Кардашьян обвинили в обмане. До недавнего времени статусом самой молодой миллиардерши в мире обладала Кайли Дженнер (22).
Lisa.ru 03:00
Общество
Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина
Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
Ведомости вчера в 10:46
Теннис
Федерер возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира
20-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» Роджер Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменов мира по версии Forbes.
Metaratings вчера в 12:47
Общество
Бизнесмен сообщил о звонке главы ФНС после жалобы на отказ в субсидии
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров лично позвонил председателю совета директоров группы «Русские фонды» Сергею Васильеву с извинениями после того, как предприниматель сообщил о безуспешной попытке астраханского пансионата-гостиницы получить государственную помощь на фоне финансовых трудностей, связанных с распространением коронавируса.
РБК 11:14
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Японии
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у побережья Японии. Об этом сообщила Геологическая служба США.
RT на русском 16:49
Наука
Новая Зеландия находится над самым большим «пузырем лавы»
Канадские ученые провели исследование и обнаружили под Новой Зеландией гигантский пузырь с лавой.
NewInform 10:52
Происшествия
В КБР избрали меру пресечения по делу о драке адвокатов с полицейскими
"Адвокатам Ратмиру Жилокову и Диане Ципиновой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в сообщении.
РИА Новости 18:23
Гаджеты
Apple начала продавать восстановленные iPhone XR
Покупая восстановленный iPhone непосредственно у Apple, пользователи получат аппарат с новым аккумулятором и новым корпусом.
MobiDevices вчера в 09:05
Происшествия
В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков
В ингушском городе Сунжа в ходе контртеррористической операции были ликвидированы двое боевиков.
РБК 13:27
Культура
Словно кино про рыцарей: битва с участием двух тысяч воинов в Mount Blade II в 4К и кинематографичном формате
Видео записано в кинематографическом формате и доступно для просмотра в разрешении 4К.
3DNews вчера в 13:14
Общество
Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих
Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru 14:47
Общество
Штаб: В Москве скончались 69 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 69 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.
Агентство Москва 15:51
Происшествия
В Денвере ввели комендантский час
ИА Красная Весна 17:44
Общество
На пляжах Турции запретят популярное туристическое развлечение
На пляжах Турции запретят популярное туристическое развлечение — курение кальянов. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщает TourDom.ru.
Lenta.ru вчера в 08:23
Кино
Финальный сезон: в сети появился трейлер новых эпизодов «Атаки титанов»
Токио, 29 мая 2020, 18:30 — REGNUM В сети появился трейлер четвёртого сезона аниме-сериала «Атака титанов».
REGNUM вчера в 11:30
Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04