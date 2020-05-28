По информации ЦБ, объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов россиян достиг 10,9% доходов по состоянию на 1 апреля 2020 года. Это рекордное значение за всю историю наблюдений.

Единоборства Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176 Главным событием UFC Fight Night 176 стал бой между первым номером рейтинга полусреднего веса и главным претендентом на пояс чемпиона Тайроном Вудли и занимающим шестое место Гилбертом Бернсом.

Хоккей Жена Малкина рассказала об американском гражданстве мужа Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, высказалась о критике хоккеиста из-за получения им американского гражданства.

Общество Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT. 4

Общество Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих. 966

Происшествия В Новосибирской области коронавирусом заболели ещё 104 человека В Новосибирской области коронавирусом заболели ещё 104 человека, сообщили в оперштабе региона: — На утро 31 мая в Новосибирской области за сутки выявлено 104 случая заражения COVID-19. 86

Происшествия Беспорядки в США охватили еще ряд крупных городов Беспорядки в США, начавшиеся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, продолжились несмотря на задержание полицейского, обвиняемого в его убийстве, передает Reuters. 1K

Политика Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию. 457

Общество «Академик Черский» покинул немецкий порт Мукран Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" после трех недель стоянки вышел из порта Мукран в Германии, где находится логистическая база "Северного потока — 2". Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию морских судов. 1,6K

Общество В Омской области ослабят режим самоизоляции Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков. 73

Происшествия В Индианаполисе один человек погиб в ходе протестов По меньшей мере один человек погиб, еще трое получили огнестрельные ранения в Индианаполисе (штат Индиана) в ходе протестов, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота). 1

Футбол В АПЛ не выявили случаев заражения коронавирусом среди футболистов В Английской премьер-лиге (АПЛ) не выявили случаев заражения коронавирусом среди футболистов, сообщает сайт турнира.

Футбол «Локомотив» попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным Московский футбольный клуб "Локомотив" в своем микроблоге в Twitter попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным.

Общество Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний". 1,2K

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 8,5K

Шоу-бизнес Екатерина Климова возбудила подписчиков сексуальной уборкой Российская актриса Екатерина Климова сняла видео с домашней уборкой, которым взбудоражила аудиторию в Instagram. 2