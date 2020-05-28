Экономика
КомпанияДолговая нагрузка россиян достигла исторического рекорда
По информации ЦБ, объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов россиян достиг 10,9% доходов по состоянию на 1 апреля 2020 года. Это рекордное значение за всю историю наблюдений.
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Долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума
Комсомольская правда28 мая в 10:35
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Космос
Маск заявил о гордости для человечества от запуска корабля Crew Dragon
Известия вчера в 23:25
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
РИА Новости вчера в 07:31
Единоборства
Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176
Главным событием UFC Fight Night 176 стал бой между первым номером рейтинга полусреднего веса и главным претендентом на пояс чемпиона Тайроном Вудли и занимающим шестое место Гилбертом Бернсом.
Российская газета 01:21
Происшествия
В южной части Перу произошло землетрясение магнитудой 6,1
Лима, 31 мая 2020, 09:31 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,1 были зафиксированы в южной части Перу.
REGNUM 02:31
Армия и оружие
ВВС Сирии получили от России партию самолетов МиГ-29
Церемония торжественной передачи Россией многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29 Сирии состоялась на авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия.
Политика Сегодня 28 мая в 06:36
Здоровье
3 мифа о воде, которые вы могли не знать
Говорят, что в день нужно выпивать не менее двух литров воды. Не считая всех других жидкостей, которые человек выпивает за сутки.
SM News вчера в 23:37
Хоккей
Жена Малкина рассказала об американском гражданстве мужа
Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, высказалась о критике хоккеиста из-за получения им американского гражданства.
Metaratings вчера в 02:25
Общество
Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе
Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT.
РИА Новости вчера в 22:34
Общество
Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих
В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих.
Lenta.ru вчера в 15:22
Происшествия
В Новосибирской области коронавирусом заболели ещё 104 человека
В Новосибирской области коронавирусом заболели ещё 104 человека, сообщили в оперштабе региона: — На утро 31 мая в Новосибирской области за сутки выявлено 104 случая заражения COVID-19.
НГС вчера в 23:20
Энергетика
Перед «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей
Совокупные потери государственной компании «Газпром» от проблем с освоением Чаяндинского месторождения могут превысить 1,5 триллиона рублей.
Lenta.ru 27 мая в 20:42
Происшествия
Беспорядки в США охватили еще ряд крупных городов
Беспорядки в США, начавшиеся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, продолжились несмотря на задержание полицейского, обвиняемого в его убийстве, передает Reuters.
Ведомости вчера в 05:21
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости 29 мая в 08:27
Кино
Живая легенда Америки: Клинт Иствуд отмечает 90-летие
31 мая американскому киноактёру, режиссёру и композитору Клинту Иствуду исполняется 90 лет.
News.ru 01:00
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
Общество
«Академик Черский» покинул немецкий порт Мукран
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" после трех недель стоянки вышел из порта Мукран в Германии, где находится логистическая база "Северного потока — 2". Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию морских судов.
Народные новости 28 мая в 05:36
Общество
В Омской области ослабят режим самоизоляции
Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 29 мая в 12:09
Происшествия
Полиция в Вашингтоне стреляет в протестующих слезоточивым веществом
Стражи порядка обстреливают протестующих у Белого дома шариками со слезоточивым веществом.
Аргументы и Факты вчера в 22:58
Общество
Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить
Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить.
RT на русском 00:00
Происшествия
В Индианаполисе один человек погиб в ходе протестов
По меньшей мере один человек погиб, еще трое получили огнестрельные ранения в Индианаполисе (штат Индиана) в ходе протестов, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС 01:33
Футбол
В АПЛ не выявили случаев заражения коронавирусом среди футболистов
В Английской премьер-лиге (АПЛ) не выявили случаев заражения коронавирусом среди футболистов, сообщает сайт турнира.
Газета.Ru вчера в 14:42
Футбол
«Локомотив» попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным
Московский футбольный клуб "Локомотив" в своем микроблоге в Twitter попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным.
РИА Новости 01:14
Общество
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Общество
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
РИА Новости 29 мая в 18:57
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Шоу-бизнес
Екатерина Климова возбудила подписчиков сексуальной уборкой
Российская актриса Екатерина Климова сняла видео с домашней уборкой, которым взбудоражила аудиторию в Instagram.
Слово и Дело вчера в 10:45
Технологии
Что дешевеет, а что дорожает на подпольном онлайн-рынке
Что дешевеет, а что дорожает на подпольном онлайн-рынке Японская компания Trend Micro, специализирующаяся на кибербезопасности, в исследовании "Изменения на подпольных рынках: прошлое, настоящее и будущее" проанализировала изменения спроса и предложения на услуги киберпреступников.
Коммерсантъ вчера в 17:00
Происшествия
В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков
В ингушском городе Сунжа в ходе контртеррористической операции были ликвидированы двое боевиков.
РБК вчера в 13:27