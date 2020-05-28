Экономика
URA.RuДолги россиян по кредитам достигли исторического максимума
«Уровень долговой нагрузки домохозяйств (определяемый как объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов) на 1 апреля 2020 года достиг 10,9% — максимального значения за все время наблюдений», — говорится в сообщении регулятора.
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Долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума
Комсомольская правда28 мая в 10:35
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Лифт с людьми упал в ТЦ в Благовещенске
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Интерфакс вчера в 18:54
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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп поспорили о "Северном потоке — 2".
РИА Новости 03:29
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В Госдуме заявили об уже работающих поправках к Конституции
Принятые парламентом поправки к Конституции уже нашли свое отражение в указах российского президента Владимира Путина, а также законах, направленных на поддержку населения и бизнеса.
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ФК «Краснодар» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2019 году
По уровню выручки лидером стал «Зенит». Выручка клуба составила 11,3 млрд рублей. Выручка «Краснодара» — 2, 95 млрд рублей.
Кубань 24 10:35
Происшествия
Силовики заблокировали боевиков в ингушском городе Сунжа
Силовики заблокировали группу боевиков в городе Сунжа в Ингушетии.
BFM.ru 09:15
Происшествия
В Оренбургской области умер ещё один больной коронавирусом
Правда, населённый пункт, где умер больной минздрав не называет. За прошедшие сутки в регионе выявлено 45 новых случаев заражения.
1743.ru 08:45
Общество
В России школьные выпускные пройдут 27 июня
Реальное время вчера в 11:01
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Путин объявил 24 июня нерабочим днем в честь парада Победы
Газета.Ru вчера в 14:42
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Тодоренко, Билан, Лепс и другие звезды запросили госпомощь в виде МРОТ
По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания "Гуд Фуд Стайл", учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым.
Пятый канал вчера в 06:34
Политика
Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ
Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
Политика
США обвинили Россию в поставке фальшивых банкнот в Ливию
Госдепартамент США обвинил Россию в поставке в Ливию якобы фальшивой валюты на сумму более $1 млрд.
Газета.Ru 09:33
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 00:25
Шоу-бизнес
Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса
РБК вчера в 15:42
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Darkest Dungeon стала бесплатной в Steam до 1 июня
VistaNews 04:00
Экономика
Известно, сколько Владимир Зеленский заработал за 2019 год
Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал декларации о доходах за 2019 год.
Комсомольская правда 10:39
Культура
Умер старейший артист РАМТа Юльен Балмусов
Народный артист РФ и старейший артист Российского академического молодежного театра (РАМТ) Юльен Балмусов умер на 80-м году жизни, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
Коммерсантъ 09:04
Политика
Трамп похвалил работу Секретной службы во время протеста у Белого дома
Американский президент Дональд Трамп похвалил работу Секретной службы США, которая обеспечивала безопасность Белого дома во время протестов около здания.
RT на русском 09:49
Общество
Какие катаклизмы накроют Россию летом
Природа словно переключила тумблер: в Европейскую часть России устремились теплые воздушные массы, а за Урал, напротив, пробился арктический холод.
Вести.Ru 08:51
Общество
Несколько СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина
Несколько изданий сняли ранее опубликованные новости о пародии юмориста Максима Галкина на совещание президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина, сообщил The Bell.
Forbes вчера в 11:24
Баскетбол
Воронцевич прокомментировал уход Хайнса из ЦСКА в «Милан»
Вице-капитан московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Воронцевич заявил РИА Новости, что был удивлен, узнав о решении капитана армейцев Кайла Хайнса покинуть команду.
РИА Новости 06:39
Происшествия
В Нижнем Тагиле возбудили дело после осквернения Вечного огня
Российская газета 10:07
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
Происшествия
В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских
Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:48
Общество
«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»
РИА Новости 07:37
Общество
Психиатры признали шедшего в Москву якутского шамана невменяемым
В отношении называющего себя якутским шаманом Габышева в сентябре завели уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».
Телеканал 360° 10:19
Космос
Запуск Crew Dragon может быть вновь перенесен
Запланированный на сегодня, 30 мая, запуск может быть в очередной раз перенесен из-за погодных условий.
Коммерсантъ вчера в 22:25
Происшествия
В Курской области сильный ветер повредил крыши более 20 зданий
Курск, 30 мая 2020, 16:59 — REGNUM Кровля на крышах более 20 зданий общей площадью свыше 1,6 тыс. квадратных метров повреждены порывами сильного ветра в Большесолдатском районе Курской области, сообщает 30 мая пресс-служба МЧС России.
REGNUM 09:59
Здоровье
Псковский терапевт предупреждает о главной опасности коронавируса
«Главная опасность коронавируса заключается в том, что он быстро распространяется, оставляет после себя тяжёлые последствия для здоровья», – сообщила участковый терапевт Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева.
Псковское агентство информации 06:18
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину упал до 25%
Путин остается на первом месте по уровню доверия среди политиков, несмотря на то, что с ноября 2017 года, когда «Левада» начала проводить это исследование, его рейтинг опустился с 59%.
Дождь вчера в 18:02