Экономика

URA.RuURA.RuДолги россиян по кредитам достигли исторического максимума

«Уровень долговой нагрузки домохозяйств (определяемый как объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов) на 1 апреля 2020 года достиг 10,9% — максимального значения за все время наблюдений», — говорится в сообщении регулятора.
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Долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума

Комсомольская правда28 мая в 10:35

Экономист назвал главную опасность роста долговой нагрузки в РФ

URA.Ru28 мая в 13:32

Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума

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Банкам РФ предсказали постепенное увеличение количества «плохих долгов»

REGNUMвчера в 04:13

Долговое бремя россиян достигло исторического рекорда

Lenta.ru28 мая в 10:30

ЦБ: долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума в 10,9%

ПРАЙМ28 мая в 10:19

Долговая нагрузка россиян достигла нового рекорда во время пандемии

РБК28 мая в 10:00
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Лифт с людьми упал в ТЦ в Благовещенске

Газета.Ru 10:21
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В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

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Политика

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РИА Новости 03:29
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Политика

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Происшествия

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Правда, населённый пункт, где умер больной минздрав не называет. За прошедшие сутки в регионе выявлено 45 новых случаев заражения.
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Общество

В России школьные выпускные пройдут 27 июня

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Путин объявил 24 июня нерабочим днем в честь парада Победы

Газета.Ru вчера в 14:42
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Тодоренко, Билан, Лепс и другие звезды запросили госпомощь в виде МРОТ

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Пятый канал вчера в 06:34
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Политика

Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
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Политика

США обвинили Россию в поставке фальшивых банкнот в Ливию

Госдепартамент США обвинил Россию в поставке в Ливию якобы фальшивой валюты на сумму более $1 млрд.
Газета.Ru 09:33
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Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 00:25
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Darkest Dungeon стала бесплатной в Steam до 1 июня

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Экономика

Известно, сколько Владимир Зеленский заработал за 2019 год

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Комсомольская правда 10:39
Культура

Умер старейший артист РАМТа Юльен Балмусов

Народный артист РФ и старейший артист Российского академического молодежного театра (РАМТ) Юльен Балмусов умер на 80-м году жизни, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
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Общество

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Несколько СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

Несколько изданий сняли ранее опубликованные новости о пародии юмориста Максима Галкина на совещание президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина, сообщил The Bell.
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Баскетбол

Воронцевич прокомментировал уход Хайнса из ЦСКА в «Милан»

Вице-капитан московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Воронцевич заявил РИА Новости, что был удивлен, узнав о решении капитана армейцев Кайла Хайнса покинуть команду.
РИА Новости 06:39
Происшествия

В Нижнем Тагиле возбудили дело после осквернения Вечного огня

Российская газета 10:07
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Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
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Происшествия

В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских

Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:48
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Общество

«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»

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Общество

Психиатры признали шедшего в Москву якутского шамана невменяемым

В отношении называющего себя якутским шаманом Габышева в сентябре завели уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».
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Космос

Запуск Crew Dragon может быть вновь перенесен

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Коммерсантъ вчера в 22:25
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В Курской области сильный ветер повредил крыши более 20 зданий

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«Главная опасность коронавируса заключается в том, что он быстро распространяется, оставляет после себя тяжёлые последствия для здоровья», – сообщила участковый терапевт Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева.
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«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину упал до 25%

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Дождь вчера в 18:02
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