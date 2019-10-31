Экономика
Piter.tvДолговая нагрузка россиян достигла максимума
В России долговая нагрузка на граждан достигла максимума. Согласно предварительным подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка россиян по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.
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На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, свидетельствуют предварительные подсчеты ЦБ.РБК31 октября в 05:42
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Долговая нагрузка на россиян стала максимальной за семь лет, заявили в ЦБ
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